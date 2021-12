Procurio je jezivi video koji pokazuje čovjeka s maskom koji prijeti kraljici Elizabeti da će je ubiti. Vjeruje se da je to uhićeni 19-godišnjak koji je provalio na imanje Windsor na božićno jutro.

Muškarac naoružan samostrelom koji je uhićen nakon pokušaja provale u dvorac Windsor, gdje je kraljica Elizabeta slavila Božić, zadržan je prema Zakonu o mentalnom zdravlju, objavila je u nedjelju londonska policija.

Riječ je o 19-godišnjem Jaswantom Singhom Chailom koji je provalio na imanje, ali nije uspio ući u dvorac, tvrdi policija.

Sada se pojavila jeziva snimka koja prikazuje zamaskiranog muškarca sa samostrelom koji prijeti ubojstvom kraljice.

Unaprijed snimljenu poruku muškarac je navodno poslao svojim prijateljima na Snapchatu ujutro na Božić, 24 minute prije nego što je policija uhitila muškarca unutar dvorca Windsor. Osumnjičenik, čije ime policija još nije imenovala, uhićen je jučer nešto poslije 8:30 nakon što je uočen na kameri kako luta vrtovima nakon što se popeo na vanjski zid dvorca, piše Daily Mail.

U video lice muškarcu prekriva bijela maska očito inspirirana Ratovima zvijezda, a i čitava njegova poruka upućuje na tu filmsku franšizu.

"Žao mi je. Žao mi je zbog onoga što sam učinio i što ću učiniti. Pokušat ću ubiti Elizabetu, kraljicu kraljevske obitelji. Ovo je osveta za one koji su poginuli u masakru u Jallianwal Baghu 1919. To je također osveta za one koji su ubijeni, poniženi i diskriminirani zbog svoje rase. Ja sam indijski Sikh, Sith. Moje ime je bilo Jaswant Singh Chail, sada je moje ime Darth Jones", čuje se na snimci.

Video pogledajte na ovoj POVEZNICI.

U Ratovima zvijezda, Sithi su najveći neprijatelji Jedi vitezova i služe mračnoj strani Sile. Prikazani su kao nadareni ratnici čiji je glavni plan dominacija nad galaksijom. Uhićeni je bio inspiriran i Darth Vaderom, također iz franšize Ratovi zvijezda. Darth Vader je u trilogiji prikazan kao iznimno moćan Sith Lord i desna ruka senetora Palpatinea koja provodi teror i strahovladu u cijelom Galaktičkom carstvu, te proganja pobunjenike.

Masakr u Jallianwal Baghu, ili Masakr u Amritsaru, dogodio se u Indiji 1919. godine, kada su britanske kolonijalne trupe pucale i ubile između 379 i 1000 mirnih prosvjednika i ranile još 1200 ljudi.

"Ako ste ovo primili, moja smrt je blizu. Podijelite ovo s bilo kim i ako je moguće javite vijestima ako su zainteresirani", kaže mladić u poruci.

Policija je priopćila da je 19-godišnjak iz Southamptona u južnoj Engleskoj zaustavljen nekoliko trenutaka nakon što je ušao na imanje dvorca na božićno jutro i da nije provalio ni u jednu zgradu.

“Muškarac je priveden i podvrgnut je procjeni mentalnog zdravlja a nakon toga je zadržan na psihijatriji prema Zakonu o mentalnom zdravlju i ostaje pod skrbi medicinskih djelatnika”, priopćila je policija.

Dodala je da je kod 19-godišnjaka pronađen samostrel.

Kraljica Elizabeta, koja je veći dio pandemije covida provela u dvorcu Windsor, tamo provodi božićne blagdane sa svojim sinom, princom Charlesom, njegovom suprugom Camillom i drugim članovima obitelji.

Uhićeni tinejdžer koristio se ljestvama od užadi kako bi se popeo na metalnu ogradu.