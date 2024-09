Najmanje dvoje ljudi je ubijeno i još četiri ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi u Winderu, nedaleko od Atlante u američkoj saveznoj državi Georgiji.

Lokalna bolnica prima pacijente s ranama od vatrenog oružja, rekao je izvor u bolnici za CNN. Jedan osumnjičenik je u pritvoru, javljaju lokalne vlasti.

Napad u američkoj srednjoj školi Foto: X / Screenshot

Na terenu je najmanje pet vozila hitne pomoći kao i medicinski helikopter koji ozlijeđene prevozi do bolnice.

Snimke s mjesta nesreće koje su objavljene na društvenoj mreži X prikazuju kako se ljudi okupljaju na nogometnom igralištu u blizini škole.

Tragedy has struck Apalachee High School in North Georgia



Sources confirm 9 injured, four fatalities and the shooter, evidently a student, is in custody



pic.twitter.com/peaLL36bHa