Vlasnica u šoku, agenti Tajne službe provalili u njezin dućan: Prvo su negirali, ali razotkrio ih jedan detalj

Američka Tajna služba ispričala se vlasnici dućana u Massachusettsu koja je tvrdila da je jedan od njihovih agenata provalio u dućan kako bi koristio kupaonicu.

Alica Powers tvrdila je da joj je netko obio bravu i provalio u dućan nakon što je prekrio kameru trakom kako se zločin ne bi vidio.

Glasnogovornica Tajne službe Melissa McKenzie najprije je poricala da je itko od agenata provalio, a potom su otkrivene snimke kamere pa su se morali i formalno ispričati vlasnici.

Incident se dogodio 27. srpnja nedugo prije prvog skupa Kamale Harris kao predsjedničke kandidatkinje, a vlasnica je za New York Post rekla da je njezin dućan bio zatvoren iz sigurnosnih mjera.

"Čula sam da će puno ljudi doći na taj skup i da će agenti biti pripravni pa sam sa svojim timom odlučila da ćemo tu subotu biti zatvoreni", rekla je Powers koja je potom preko snimke vidjela kako joj agenti lijepe traku preko sigurnosne kamere.

Ovo ne bi bio prvi put da je američka Tajna služba prekrivala kamere prilikom događaja koji su zahtijevali visoku razinu sigurnosti, no u prošlih slučajevima, upozorili bi vlasnike.

"Bilo je nekoliko ljudi koji su ulazili i izlazili oko sat i pol. Koristili su moju kupaonicu i pult, alarmi su se uključili, sve bez dopuštenja. Nakon što su bili gotovi, samo su izašli i zgrade i ostavili traku na kameri", rekla je Powers.

