Napad nožem u školi u Francuskoj: Bivši učenik ubio profesora i vikao "Allahu Akbar"!

Lokalni mediji javljaju da se napad dogodio u srednjoj školi u gradu Arrasu. Napadač je oko 11 sati upao u školu Gambetta te je nožem nasrnuo na profesora koji je smrtno stradao, dok je u sukobu ozlijeđeno nekoliko ljudi.

Pročitajte i ovo Uoči Svih svetih Tužni prizori slamaju srce: "Odvratno je da te jadne stare žene nađu tako nešto na grobovima svoje djece"

Osumnjičeni je uzvikivao "Allahu Akbar" prilikom napada, javlja francuski BFMTV. Policija ga je uspjela svladati i uhititi, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin.

BREAKING: Man yells "Allahu Ahkbar" before stabbing a teacher to death and wounding another 2 in a high school school in French city of Arras. Hamas has declared Friday to be a Global Day of Rage pic.twitter.com/i1OjMXSO7n

Napadač ima oko 20 godina i bivši je učenik te škole u koju ide i njegov brat, pišu francuski mediji.

Društvenim medijima širi se snimka sukoba na školskom dvorištu gdje napadača nekoliko ljudi pokušava savladati.

#BREAKING #France JUST IN! In France, an unknown person with a knife attacked a teacher at about 11 a.m. at the Gambetta secondary school in Arras.



The teacher was killed and several other people were injured.



The suspect was arrested by the police. pic.twitter.com/KkP1dODOVz