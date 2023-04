U Trump Tower u Chicagu ušla je naoružana žena. Policija je objavila kako slučaj nema veze s terorizmom već se radi o obiteljskom incidentu.

U Trump Tower u Chicagu ušetala je žena mašući puškom. U luksuznu zgradu je oko 11 sati i 25 minuta stigla policija koja tvrdi da je riječ o izoliranom incidentu. Oko zgrade leti policijski helikopter.

Izvori iz policijskih snaga rekli su za The Chicago Sun-Times da se vjerujojatno radi o privatnom incidentu koji nije povezan s terorizmom. Navodno je žena na ulasku u zgradu rekla da joj je dosta muževog zlostavljanja.

⚡️An unknown person opened fire at the Trump Tower skyscraper in Chicago, police and special forces surrounded the building.



This was reported live on Fox.



According to the channel, special forces and at least one helicopter are already working there.



