Brutalna otmica novinarke: Slomili joj sve prste, obrijali glavu i premazali je bojom

Jelena Milašina pretrpjela je unutarnju ozljedu mozga, ima slomljene prste, glava joj je obrijana, a lice premazano bojom.

Zaskočili su ih na putu prema sudskom ročištu u slučaju žene za koju su vjerovali da je u nepravednom političkom egzilu zbog kritiziranja čečenskog čelnika Kadirova.

Pročitajte i ovo Tjedni pregled Barbare Golje Zašto bi svatko na poslu trebao imati svoju Dragicu? I kako su se u promet umiješale divlje svinje

Pročitajte i ovo Drugi mandat Maja Sever izabrana za predsjednicu Sindikata novinara Hrvatske

Milašina je već primala prijetnje smrću njegovih pristaša. Kremlj kaže kako je riječ o vrlo ozbiljnom napadu koji se mora istražiti.

"Bilo je kao klasična otmica, kakve su radili. Jednostavno se to dugo nije dogodilo. Došli su, izbacili taksista iz automobila. Ušli su, spustili mi glavu i vezali mi ruke. Stavili su me na koljena i pištolj na glavu. To je to", ispričala je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.