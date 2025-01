Otkriveni jezivi detalji masakra na Cetinju: Popio je 20 čaša pelinkovca i pobio 13 ljudi

Vršitelj dužnosti ravnatelja crnogorske Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da je ubojica s Cetinja Aco Martinović na dan masovnog pokolja popio preko 20 čašica pelinkovca. Gostujući u emisiji Načisto na TV Vijesti rekao da je u vrijeme smrti Martinović, koji je počinio samoubojstvo, imao 0,4 promila alkohola u krvi i urinu.

"Nakon detaljne informacije od vještaka, količina alkohola u organizmu kod ubojice u vrijeme izvršenja kaznenog djela bila je znatno veća. Rekao mi je da javno mogu reći da se kretala od 0,74 do 1,34 promila u krvi. Upravo, to stanje od 17:21 sati kad je započeo masovna ubojstva, do 23:33, proteklo je pet sati, vrijeme isparavanja, apsorbiranja alkohola i triježnjenja, bio je pokretan, bježao je", naveo je Šćepanović i dodao je da čovjeku koji je 1. siječnja na Cetinju ubio 13 ljudi, na prvom pregledu 2022. dijagnosticiran "specifičan oblik poremećaja ličnosti".

Objasnio je da takav oblik poremećaja ličnosti u kombinaciji s alkoholom stvara psihotomaniju.

"To je sumračno stanje koje u bezrazložnoj situaciji reagira nekontrolirano, agresivno", dodao je.

Municija pronađena kod peći

Na pitanje kada je točno počeo, a kada završio masakr na Cetinju, Lazar Šćepanović je rekao da je sve počelo u 17:21 sati, a da je posljednja aktivnost ubojice bila u 17:57. Iz kafića je izašao oko 17:09 ili minutu kasnije i odvezao se na nepoznatu lokaciju.

"Sumnjamo da je došao do kuće, a razlog sumnje je što je ostavljen trag iz peći, koja nije bila u stanju grijanja, gdje su ispala dva, tri komada municije, i da je izvukao ispod pećnice municiju koju je koristio u izvršenju kaznenog djela", ispričao je Šćepanović.

Rekao je da policajac koji je bio operater nije bio sa Cetinja, ali da je cijelu karijeru proveo na Cetinju i da poznaje svaku lokaciju.

Također je otkrio da je J.O., koji je kasnije ubijen, napustio ugostiteljski objekt s ubojicom, sjeo u vozilo na mjesto suvozača i odvezao se s njim u naselje Humci oko 17:26.

"Ovaj podatak smo dobili od preživjelog člana obitelji. Ona je rekla da su J.O. i ubojica došli u kuću na drugu lokaciju, gdje je ubijen njen suprug. Nakon toga je ubojica okrenuo oružje u pravcu preživjele koja je ugrabila svoje dijete, istrčala, i tada je najvjerovatnije J.O. spriječio ubojicu da ju ubije. U tom trenutku je ubio J.O.", objasnio je Šćepanović.

Nakon toga, rekao je, ubojica je otišao u susjednu kuću, ubio roditelje M.M. i otišao na treću lokaciju.

"Ovaj događaj, oko 17:26 nije prijavljen, ova lokacija", otkrio je i dodao da smatra, ali ne može tvrditi, da bi reakcija policije bila adekvatnija da je sve prijavljeno u 17:21.

