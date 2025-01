Oko tisuću prosvjednika, prema procjeni crnogorskih medija, okupilo se u petak navečer ispred zgrade crnogorske vlade kako bi prosvjedovali zbog tragedije koja je 1. siječnja zadesila Cetinje i masovnog ubojstva u tom gradu, dok se u zgradi vlade održavala sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Prosvjednici su tražili odgovornost i smjenu kompletnog vodstva u sustavu sigurnosti.

Nosili su transparente na kojima piše "Ruke su vam krvave", "Sistem vam je truo" i "12 minuta tišine" i skandiraju "Ubojice, izađite napolje" i "Ostavke".

Također izvikivali su imena žrtava tragedije koja se u srijedu dogodila u Cetinju, kada je Cetinjanin Aco Martinović usmrtio 12 osoba.

Prosvjednike je posebno isprovocirao izlazak više desetina policajaca ispred zgrade crnogorske vlade. Prosvjednici su tog momenta počeli uzvikivati "Gdje ste bili 1. siječnja", "U rupe, sram vas bilo", "Bando".

Despite heavy rain, huge crowds protest in Montenegro’s Podgorica 🇲🇪 against the govt’s handling of the New Year’s mass killing of 12 people in the country’s historic capital Cetinje.



Protesters chant "Murders, come out" in front of the Government building & call for dismissals. pic.twitter.com/ki9jpfHl4W