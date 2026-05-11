Nakon velike presude hoteli hitno mijenjaju pravila igre: Jedan potez turista mogao bi ih stajati milijune

Borba za ležaljke uz bazen godinama je jedna od najvećih frustracija turista na ljetnim odmorima, no sada je jedan gost odlučio stvar odvesti na sud i pobijedio.

Turisti su za BBC ispričali kako pojedini hoteli i resorti uvode nova pravila kako bi spriječili rezerviranje ležaljki ručnicima, nakon što je jedan Nijemac dobio odštetu zbog takve prakse tijekom obiteljskog odmora. Muškarac je prošli tjedan tužio svog turoperatora tvrdeći da je tijekom odmora 2024. svakodnevno morao provoditi oko 20 minuta tražeći slobodnu ležaljku, unatoč tome što je ustajao već u 6 sati ujutro kako bi zauzeo mjesto uz bazen. Sud u Hanoveru ovog je tjedna presudio u korist njegove obitelji i dosudio im povrat od 850 funti (981 eura).

U razgovoru za Daily Mail rekao je da presuda predstavlja upozorenje hotelima i turističkim agencijama koje dopuštaju praksu, kada gosti rano ujutro ručnicima rezerviraju ležaljke koje zatim satima ostaju prazne.

Neki hoteli već uvode stroga pravila kako bi zaustavili takozvane ratove za ležaljke.

Muškarac je prvotno platio 7.186 eura za paket aranžman na grčkom otoku Kosu za sebe, suprugu i njihovo dvoje djece. Na sudu je tvrdio da turoperator nije provodio zabranu rezervacije ležaljki ručnicima u resortu. Rekao je da slobodnih ležaljki nije bilo ni u šest ujutro te da su njegova djeca zbog toga morala ležati na podu.

Iako mu je turistička agencija isprva vratila 350 eura, sud je odlučio da obitelj ima pravo na ukupno 986,70 eura odštete.

Suci su priznali da turoperator ne upravlja hotelom i ne može jamčiti da će svaki gost u svakom trenutku imati slobodnu ležaljku, ali su zaključili da mora osigurati razuman omjer broja ležaljki i gostiju.

Muškarac, kojeg je Daily Mail identificirao kao 48-godišnjeg pilota Davida Eggerta iz Düsseldorfa, rekao je da je hotel imao oko 400 ležaljki.

"I svih 400 bilo je prekriveno ručnicima. Ljudi ih uopće nisu koristili. Otišli bi u grad ili bi se vratili spavati", opisao je. Dodao je da smatra kako bi presuda mogla imati veliki utjecaj na turističku industriju.

"Kada počne sezona godišnjih odmora u lipnju i srpnju i ljudi se suoče s istim problemom, reći će: "Netko je već tužio turoperatora zbog ovoga. Učinit ću isto", rekao je.

"Ako tisuće turista počnu podizati tužbe, troškovi će se brojati u milijunima", upozorio je. Nakon objave presude brojni turisti javili su se BBC-ju s vlastitim iskustvima.

Andrew Mills iz Newcastlea rekao je da je prošle godine na odmoru u grčkom Zakintosu većinu vremena provodio daleko od bazena jer su ležaljke bile rezervirane ručnicima već do šest sati ujutro. Jedan turist ispričao je da se nedavno vratio iz turske Antalije, gdje mu je ista praksa pokvarila cijeli dojam odmora.

Neki hoteli ipak pokušavaju stati na kraj problemu.

Jedan gost opisao je kako u dvama popularnim kampovima na francuskoj mediteranskoj obali osoblje dva puta dnevno zatrubi, a ako vlasnik nije na ležaljci, svi ostavljeni predmeti završavaju u odjelu izgubljenih stvari.

Drugi turist rekao je da je odsjeo u hotelu u ciparskom Protarasu gdje hotel strogo provodi sustav dodjele ležaljki. Gostima se pri dolasku dodjeljuje vlastito mjesto uz bazen koje koriste tijekom cijelog odmora.

Sličan sustav pohvalio je i 73-godišnji Colin Davison iz Newcastlea, koji je odsjeo u resortu u Pafosu na Cipru.

Prema pravilima hotela, gostima se pri prijavi dodjeljuje ležaljka, a mogu zatražiti i željenu poziciju uz bazen. Ako žele, kasnije mogu tražiti premještaj.

Ashley Herman iz Watforda rekla je za BBC da su u jednom hotelu na Cipru suncobrani bili numerirani i unaprijed raspoređeni gostima.

"Jedan suncobran ide na dvije osobe i uz njega dolaze dvije ležaljke. Obitelj od četiri člana dobije dva suncobrana i četiri ležaljke. I problem je riješen", rekla je.

Neki turisti priznali su i da su problem pokušali riješiti na manje civiliziran način: "Jednom na Ibizi ljudi su usred noći ostavljali ručnike na ležaljkama. To je prestalo kada su neki momci tijekom noći došli i pobacali sve ručnike u bazen".