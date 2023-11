Nakon smrti Amerikanke izbrisani milijuni dolara medicinskog duga siromašnih: "Ako ovo čitate, preminula sam.."

Zahvaljujući Casey McIntyre, koja je umrla od raka jajnika u 39. godini, izbrisat će se milijuni dolara medicinskog duga siromašnih građana u Americi.

U poruci na društvenim mrežama koja je objavljena nakon što je preminula, Casey McIntyre (38) zamolila je pratitelje da razmotre donaciju za njezinu svrhu, piše BBC.

Rekla je da je planirala otplatiti tuđe medicinske dugove kako bi proslavila svoj život i pomogla drugima.

"Ako ovo čitate, preminula sam", stoji u objavi na društvenim mrežama.

a note to my friends: if you’re reading this I have passed away. I’m so sorry, it’s horseshit and we both know it. The cause was stage four ovarian cancer.



I loved each and every one of you with my whole heart and I promise you, I knew how deeply I was loved. pic.twitter.com/xCtiD93S7T