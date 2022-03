Izraelski premijer Naftali Bennett susreo se u subotu u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o Ukrajini.

Kasnije je telefonom razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, rekao je Bennettov glasnogovornik.

Bennett se prema krizi odnosi u suglasju sa Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskom i Njemačkom, rekao je jedan izraelski dužnosnik.

Naftali Bennett je "upravo završio susret u Kremlju s ruskim predsjednikom", rekao je njegov glasnogovornik.

Iako je Izrael, bliski saveznik SAD-a, osudio rusku invaziju, izrazio solidarnost s Kijevom i poslao humanitarnu pomoć Ukrajini, naglasio je da će ostaviti otvorenima komunikacijske kanale s Moskvom u nadi da će pomoći da se riješi kriza.

Bennettov posjet Moskvi prvi je posjet nekog stranog čelnika nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače.

Izraelski premijer u subotu je letom za Moskvu prekršio šabat što židovska vjera omogućuje kada se radi o spašavanju ljudskog života, dodao je glasnogovornik.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je s Bennettom prije nego što je otputovao u Moskvu kako bi ga obavijestio o svojim prethodnim razgovorima s Putinom, poručeno je iz Pariza.

"Ostat će u kontaktu s ciljem postizanja primirja, i to u koordinaciji s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom", rekao je francuski dužnosnik.

Izrael se na zahtjev Zelenskija ponudio kao posrednik u sukobu između Ukrajine i Rusije premda su dužnosnici ranije isključili mogućnost bilo kakvog napretka u pregovorima.

Bennett se u svom trosatnom sastanku s Putinom u Kremlju također dotakao pitanja velike židovske zajednice koja se zatekla u ratu u Ukrajini.

Dvojica vođa su se bavili i obnavljanjem nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. godine.

Rusija je u subotu rekla da su zapadne sankcije koje su joj nametnute zbog invazije na Ukrajinu postale prepreka za nuklearni sporazum s Iranom.

Izrael se protivi bilo kakvom obnavljanju tog sporazuma.

Kako je prva doznala Michaela Kuefner, politička urednica u Deutsche Welle, izraelski premijer je odmah nakon pregovora u Moskvi odletio u Berlin kako bi se sastao s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Potvrdio joj je to izvor blizak vladi.

Israel‘s Prime Minister Bennett Meeting German Chancellor Olaf Scholz in Berlin this evening after Bennett’s surprise visit to Putin in Moscow today, a source close to the government has just confirmed to me.

This after Scholz meet Bennet in Israel last Wednesday. pic.twitter.com/p4Zajn7Dtl