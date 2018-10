Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, je održao konferenciju za novinare nakon objave prvih rezultata izbora koji su pokazali da je Željko Komšić osvojio znatno više glasova.

Dragan Čović je izjavio da je "podrška daleko bolja nego što su očekivali" te da se nada da će ukupno osvojiti 155.000 glasova. "Ako znamo koliko je naše biračko tijelo želim se zahvaliti svima i preuzeti obavezu. Zajedništvo je rezultiralo dobrim rezultatom", rekao je Čović.

Ipak, vidno je razočaran glasovima Bošnjaka, koji su po svemu sudeći izabrali Željka Komšića za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, piše portal Klix.ba.

"Ovo je poruka svima, hrvatski narod je poslao poruku da je konstitutivan i da je proevropski. Žalosti me što Bošnjaci to nisu razumjeli i što su se opredijelili drugačije. Mislio sam da to neće uraditi. Mi ćemo u hrvatskom glasačkom tijelu imati 80 posto. Ne možete Bošnjaci Hrvatima birati legitimne predstavnike, to je put nazadovanja, to nije europski put", rekao je Čović, dodajući da je to poruka i predstavnicima međunarodnih institucija.

"Trudili smo se da izmijenimo Izborni zakon. Sada se vidi kada je prevaga u rukama najmnogobrojnijeg naroda. Vjerujem da će među Bošnjacima biti razumijevanja jer to nije dobro za bošnjački narod i BiH i to može izazvati neviđenu krizu. Svjesni smo te odgovornosti", poručio je Čović.