Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović obratio se zastupnicama i zastupnicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske u utorak i poručio im: ''Čuvajte Republiku Srpsku".

U BiH je vrlo živo i nakon propasti pregovora o izmjenama izbornog zakona koji su proteklog tjedna uz posredovanje američkih i europskih diplomata vođeni u Neumu iza zatvorenih vrata.

Čelnici hrvatskih i bošnjačkih stranaka, podsjetmo, nisu uspjeli usuglasiti suprotstavljena stajališta o načinu biranja dva člana Predsjedništva BiH s područja Federacije niti o mogućem smanjenju ovlasti Doma naroda entitetskog parlamenta i zboru zastupnika u tom tijelu.



Situacija u BiH tema je i posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja se danas održava, a za koju je, između ostalog, bilo ponuđeno po 20 minuta obraćanja predsjedniku Stranke demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Draganu Čoviću, kao i predsjednicima političkih stranaka.

Čović je kazao da su i međunarodni predstavnici u Neumu sugerirali i Bakiru Izetbegoviću da dođe u Narodnu skupštinu Republike Srpske i obrati se, a da je on donio odluku da to učini nakon razgovora s predstavnicima Hrvata. Poslanicima NSRS je poručio: "Čuvajte Republiku Srpsku", javlja N1 BiH.

Istaknuo je da je ''procijenio da je dobro doći ovdje i kazati riječi svima u Republici Srpskoj, ne samo jednoj strani s kojom možda bolje surađuju'': ''Bilo je puno onih koji su me zamolili da dođem ovdje i kažem koju riječ u ime malobrojnih Hrvata, ali i puno onih koji su rekli da ni slučajno ne idem''.



Naveo je da na razgovorima u Neumu nitko nije govorio o aktualnoj političkoj vlasti već samo izbornom zakonu iako je svima jasno da BiH odavno nije pravna država i ne funkcionira izvršna ni zakonodavna vlast.

''Ono malo što funkcionira se pretvara u predstavljanje pojedinaca, bilo je Predsjedništvo, Vijeće ministara i slično. Pojedini ministri kada govore van BiH govore u svoje ime, a nikako onako kako je po Ustavu. Siguran sam da nemamo drugog izlaza nego tražiti zajednička rješenja kroz ovakve razgovore. To me je motiviralo da dođem, bez obzira na neugodnosti koje možete doživjeti'', rekao je Čović.

''Imperativ očuvati Ustav BiH''

Različitosti u promišljanju o povijesti BiH su se prelile na strategije o budućnosti BiH, kaže Čović i dodaje da ništa nije nestalo od 1995. godine. Zahvalio se predstavnicima srpskog naroda jer nisu sudjelovali u pregovorima u Neumu i kazao da su pokazali mudrost: ''Zahvaljujem vam jer ste dali šansu da se unutar FBiH pokuša naći dogovor pa ste rekli ‘što god da se dogovorimo, a ne tiče se RS da ćete ispoštovati’, a s druge strane svjesni činjenice da se ne možemo dogovoriti, izbjegli ste element odgovornosti''.

Iznio je stav Venecijanske komisije u kojem se govori ''predstavnik Hrvatskog i drugih naroda'' te kazao: ''Kada je bilo jasno da ovo pitanje nije pitanje diskriminacije, tada je bilo jasno da bošnjački predstavnici ne žele razgovarati. Jer osnovno načelo bilo bi brisati etničke odrednice iz preambule Ustava tri konstitutivna naroda. Dugoročno to bi značilo da svatko za sebe odlučuje. Do kraja je došla još jedna dimenzija – snažno se uveo u igru četvrti narod ''Ostali''. Kao rješenje se nudilo 4. član Predsjedništva. To bi podrazumijevalo brisanje konstitutivnih naroda i za Dom naroda i Predsjedništvo. Jasna je igra za građansku državu koju ste vi dobro prepoznali''.

Istakao je i da je američki predstavnik za reformu Izbornog zakona u BiH Mathew Palmer na početku svakog sastanka rekao da su tu da riješe probleme sva tri konstitutivna naroda. Naveo je i da su naglasili da nisu koalicijski partner s SDA.

''Kada ste slušali o separatizmu iz RS imali smo jasan stav – primarni pokušaj mijenjanja Ustava na građanskom konceptu bez institucionalne rasprave jasan su put prema građanskoj unitarnoj BiH što može biti poticaj za separatizam s ciljem zaštite sebe. Ne smijemo pasti u zamku, izričaj rata neće nikada biti na dnevnom radu, barem tamo gdje ja zagovaram politiku, već na rješenju i razgovoru s druga dva naroda. Ali, nikada na logici biće 2:1'', rekao je Čović.



Naveo je kako je imao uvijek dobre odnose sa svim kolegama, a što se tiče odnosa s Izetbegovićem kazao je da je s njima najviše sjedio jer sve što su se dogovarali bilo je ispunjeno, ali da se to promijenilo nakon sporazuma u Mostaru.

''Imperativ je očuvati Ustav BiH, prevažan je aneks 4. Daytona. Mislim da je otvaranje pitanja Ustava krajnje rizično za sve odnose u BiH. Očuvati mir u BiH po svaku cijenu. Bolje satima i neracionalno pregovarati nego da brojimo žrtve'', rekao je Ćović i zaključio da ''BiH može preživjeti isključivo kao zemlja tri konstitutivna naroda: ''Čuvajte Republiku Srpsku. Toliko ste emocija iznijeli ovdje da vam svi mogu zavidjeti. Molim vas, ostavite dovoljno otvorena vrata za druga dva konstitutivna naroda. RS ćete najbolje zaštiti braneći je u institucijama BiH''.