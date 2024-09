Milorad Dodik uputio je riječi podrške Donaldu Trumpu nakon pucnjave u golf klubu u kojem se nalazio Trump u nedjelju.

Nekoliko pucnjeva ispaljeno je blizu njegova golf-terena u West Palm Beachu na Floridi u nedjelju, a Trumpa su sigurnosne službe brzo sklonile na sigurno.

Napadač je uhićen.

➡️ Second attempt to kill President Trump already. Mr. President, take care, we need you to win! America needs you, but the rest of the world as well! @realDonaldTrump



➡️ Већ други покушај убиства предсjедника Трампа. Господине предсjедниче, чувајте се, требате нам да…