"Boris se vraća": Što to znači za Hrvatsku?

Ivan Güttler, ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), govorio je o poplavama u Europi koje je uzrokovala ciklona Boris i naglasio da je riječ o iznimno ekstremnoj situaciji.

"Ima neobičnu putanju. Nakon što je došla na područje Srbije i Mađarske, polako se vraća, ali u oslabljenom obliku", rekao je Güttler. Istaknuo je da je ovo iznimno ekstremna situacija, ali da su podaci koje su dobivali na europskoj razini bili ujednačeni.

"Ostaci Borisa uzrokovat će malo oborine u ponedjeljak u istočnoj Hrvatskoj zbog čega je DHMZ izdao žuto upozorenje za tu regiju. U srijedu i u četvrtak imamo situacije s oborinom na obali. Ciklona Boris je i dalje ovdje, još nekoliko dana će utjecati na vrijeme u Hrvatskoj, no ne ekstremno kao što gledamo ovih dana u Europi", objasnio je za N1 Güttler.

"Situacije s oborinama na obali su u kombinaciji s burom na sjeveru Jadrana i burom na jugu Jadrana. Očekujemo utjecaj Borisa još nekoliko dana. Ne očekujemo ekstremne događaje kao što imamo u Austriji, Češkoj i dijelovima Poljske, Rumunjske, Moldavije… Ono na što ćemo se morati koncentirati su porasti rijeka, ali ne zbog novih oborina nego zbog oborina koje su pale u Austriji", kazao je.

Objasnio je i da je od uzroka ciklone Boris bilo toplo Sredozemlje: "Iza nas je vrlo toplo ljeto. Zrak se sad ohladio, ali more je puno veći bazen topline i to je bio dodatan izvor vodene pare za ciklonu koja je nastala." Upitan jesu li poplave koje su prošli tjedan u Hrvatskoj iskusili stanovnici Dugog otoka, Dubrovnika i Korčule na neki način povezane s Borisom, kazao je da je to sve dio jednog sustava.

Globalno zagrijavanje nije ravna linija, istaknuo je Güttler i dodao: "Ono što je zanimljivo je količina oborina koja je povezana s klimatskim promjenama - izuzetno toplo Sredozemlje su dodatni izvor i energije i vodene pare, a dodatno i topliji zrak sadržava više vodene pare. Tri stupnja topliji zrak ima 21 posto više vodene pare."

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu FOTO Pogledajte dramatične slike Europe pod vodom: Jedna zemlja priprema se na najgore

Pročitajte i ovo (Ne)očekivano Šok u Bruxellesu: Moćni povjerenik podnio ostavku i teško optužio Ursulu von der Leyen