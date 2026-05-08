FOTO/VIDEO Povijesni udarac narkomafiji: Zaplijenjeno 27 tona kokaina, ali slavlje zasjenila smrt dvojice policajaca

Španjolska policija objavila je fotografije najveće zapljene kokaina u povijesti Europe nakon što su njezini pripadnici presreli brod u blizini Kanarskih otoka. Elitna jedinica Guardia Civil objavila je u petak nevjerojatne prizore ogromnog tereta naslaganog na doku u Madridu, kao i arsenal oružja pronađen na samom plovilu.

Operacija je započela još 1. svibnja kada su policajci presreli 90 metara dug brod "Arconian", registriran na Komorskim otocima. Rezultati pretrage šokirali su i najiskusnije istražitelje: pronađeno je točno 27.215 kilograma kokaina.

Vrhovni sud Španjolske objavio je kako se ulična vrijednost ove pošiljke procjenjuje na više od 812 milijuna eura. Ovom zapljenom srušen je prethodni europski rekord iz lipnja 2024. godine, kada je u Hamburgu pronađeno 22,7 tona droge. Usporedbe radi, ovo je dvostruko više od dosadašnjeg španjolskog rekorda zabilježenog prošle godine u Algecirasu.

Međunarodna suradnja i uhićenja

Detektivi, koji su na ovom slučaju radili s američkim i nizozemskim kolegama, vjeruju da je droga trebala biti prebačena u Španjolsku brzim gliserima. Na brodu su uhićena 23 člana posade, kojima je određen istražni zatvor bez jamčevine. Među njima su državljani Nizozemske, Surinama i Filipina, a neki od njih pokušali su se sakriti u unutrašnjosti broda tijekom upada policije. Uz drogu, pronađena je i velika količina vatrenog oružja te streljiva.

No, dok su istražitelji brojali tone zaplijenjenog kokaina, španjolsku policiju potresla je teška tragedija. Tijekom druge operacije, potjere za brzim gliserom sumnjivim za krijumčarenje droge kod obale Huelve, došlo je do sudara dva policijska plovila.

U nesreći su poginula dvojica pripadnika Guardia Civila. Jedan od stradalih je German Perez (55), veteran koji je u službi proveo 30 godina, dok identitet drugog poginulog časnika, koji je podlegao ozljedama nakon sudara, još nije objavljen. Još dvojica policajaca su teško ozlijeđena i nalaze se pod strogim liječničkim nadzorom.

Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.



— Guardia Civil (@guardiacivil) May 8, 2026

"Žalimo zbog smrti našeg kolege Germana koji je poginuo na dužnosti tijekom potjere za narkolanchom (brzim gliserom)", stoji u službenom priopćenju.

Ovaj tragični incident ponovno je podsjetio na ogromne rizike s kojima se suočavaju španjolske vlasti u borbi protiv "narko-operacija" u vodama Andaluzije, gdje krijumčari koriste sve agresivnije metode kako bi izbjegli uhićenje. Iako je zapljena 27 tona kokaina povijesni uspjeh, cijena koju su policajci platili na terenu ostaje tužan podsjetnik na stvarnu cijenu rata protiv droge.