VIDEO Ruski bombarderi u zraku, Kijev pod eksplozijama: Ukrajinski dron pogodio neboder u Rusiji, pogledajte snimke

Rusija je u ponedjeljak rano ujutro izvela napad na Kijev, priopćila je ukrajinska vojska dodajući da prema preliminarnim informacijama nema ozlijeđenih niti materijalne štete.

Desetak bespilotnih letjelica uništeno je dok su se približavale gradu u regiji oko Kijeva, rekao je Serhiy Popko, čelnik kijevske vojne uprave, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Većina središnje i istočne Ukrajine bila je pod upozorenjem na zračni napad.

Kasnije je ukrajinsko ministarstvo obrane izvijestilo da je u zraku bilo i šest ruskih bombardera te da su na gradove ispaljene rakete. Osim Kijeva, pod napadima je i Harkiv.

Istodobno su krhotine uništenih bespilotnih letjelica koje je Ukrajina lansirala ciljajući rusku regiju Saratov oštetile nekoliko kuća u gradovima Saratov i Engels, rekao je u ponedjeljak guverner regije nekoliko stotina kilometara jugoistočno od Moskve.

Sve hitne službe poslane su na mjesto događaja, naglasio je guverner Rostova Roman Busargin. Rusija, inače, u Engelsu ima vojnu bazu strateških bombardera.

Jedan dron oštetio je stambeni neboder Volga Sky, koji ima 38 katova. Snimljen je trenutak kada je dron pogodio zgradu. Riječ je o najvišoj zgradi u Saratovu, u kojemu živi oko 850.000 stanovnika.

Oštećena su najmanje tri kata na neboderu.

#BREAKING A drone has crashed into the tallest building in the city of Saratov, #Russia.



Volga Sky is a 38-story residential complex. pic.twitter.com/iyX4pt5kwF