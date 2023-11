Ovo je najskuplji viski na svijetu, prodan je za vrtoglavu cifru

Boca Macallana iz 1926. prodana je za rekordnih 2,1 milijun funti (2,5 milijuna eura) te ju je aukcijska kuća Soetheby opisala kao najvrjedniji viski na svijetu. Očekivalo se da će cijena rijetke boce doseći između 750 tisuća i 1,2 milijuna funti, no nadmašila je nagađanja i dosegla 2,187.500 funti.

Prodaja je postavila "novi rekord za bilo koju bocu žestokog pića ili vina prodanog na aukciji", priopćio je Sotheby's. Jedan od Macallana iz 1926. prije nekoliko godina je dosegao rekord za najskuplju ikad prodanu bocu - 1,5 milijuna funti u istoj londonskoj aukcijskoj kući.

A bottle of The Macallan 1926, described by Sotheby's as "the most valuable whiskey in the world", went under the hammer on Saturday for a record £2.1 million

