VIDEO/FOTO Vatromet pretvorio vjenčanje u tragediju: "Počelo je kad su mladenci plesali. Gušili smo se, nismo znali kako izaći"

Više od stotinu ljudi je poginulo, a najmanje 150 je ozlijeđeno u požaru na proslavi vjenčanja u okrugu Hamdaniya u iračkoj pokrajini Nineveh, objavili su irački državni mediji rano u srijedu.

Lokalni izvori ističu da bi broj žrtava mogao biti i veći.

Iraq- At least 100 people have died and 150 others injured after a fire broke out at a wedding in northern Iraq🥲

Early reports say it broke out after fireworks were lit.-BBC