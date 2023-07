VIDEO Užas u Indiji: Autobus udario u stup pa se zapalio, poginulo 25 ljudi

Najmanje 25 ljudi je poginulo, a osmero ih je ozlijeđeno u nesreći u kojoj je autobus udario u stup i kasnije se zapalio u noći na subotu u indijskoj državi Maharashtri na zapadu zemlje.

"U autobusu je bilo između 30 i 35 ljudi. Poginulo je 25 ljudi, a osmero je ozlijeđeno", rekao je policijski dužnosnik Baburao Mahamuni.

Autobus je putovao prema gradu Puneu kada je nedugo nakon ponoći udario u stup i prevrnuo se zbog čega mu se zapalio spremnik s gorivom, rekao je.

Maharashtra News - 25 people charred to death after bus catches fire in Buldhana. pic.twitter.com/qoCol3CMex