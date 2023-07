Krenula nova katamaranska linija iz Rijeke, HŽ uveo noćne vlakove od Slavonije prema Jadranu

Katamaran Dubravka ima kapaciteta 306 putnika. Predviđeno je da će Dubravka na novoj brzobrodskoj liniji prometovati do 31. kolovoza, s mogućnošću produljenja. Prema redu plovidbe, iz Rijeke će isplovljavati svakog dana, osim ponedjeljka, u 7 sati.

Iz Zadra će također isplovljavati svakog dana, osim ponedjeljka, u 16,30 sati, odnosno nedjeljom u 16 sati.

Iz Jadrolinije ističu da katamaran Dubravka omogućuje udobnost i uživanje u plovidbi, dnevne izlete na atraktivne turističke destinacije i priliku za sve izletnike koji u jednom danu žele posjetiti turistička odredišta i izbjeći prometne gužve.

Od danas voze noćni sezonski vlakovi od Slavonije prema Jadranu, na relaciji Osijek-Bjelovar-Zagreb-Split.

Popust na cijenu karte iznosi 40 posto, a od Virovitice do Splita možete putovati za 18.85 eura. Kompozicija Hrvatskih željeznica – putnički prijevoz, iz Virovitice kreće u 22.32 sati. Podsjetimo oni koji imaju do 18 godina, vlakom se voze besplatno. Ova linija bit će u voznom redu do 3. rujna.