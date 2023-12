VIDEO Neočekivana emisija plinova na klimatskom sastanku

John Kerry će možda morati smanjiti vlastite emisije plinova. Posebni izaslanik Bidenove administracije za klimu raspravljao je o američkoj politici o elektranama na ugljen, kada se, kako se čini, okrenuo energiji vjetrova.

Pročitajte i ovo Opasna zarazna bolest Sve što morate znati o hripavcu: Kad treba u izolaciju i koliko ona traje, jedna stvar je radikalno skraćuje

Američki mediji dobro se zabavljaju navodnim zvukom ispuštanja vjetrova koji se začuo usred Kerryevog govora, no iako nije sigurno je li to bio njegov "golub", vidi se je neposredno prije toga Kerry malo zastao u govoru i kao da se namještao.

Nakon što se prolomi zvuk ispuštanja vjetra, dvoranom se prolomi pljesak. Što se to dogodilo, procijeniti sami u videu.

It seems John Kerry should cut down on his greenhouse gases 🤣😂🤣



A loud fart sound can be heard as John Kerry is lecturing about the #ClimateScam.



You be the judge, did Kerry fart? pic.twitter.com/cjFpMRI4lA