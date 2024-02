VIDEO Aktivirali bacač granata u dvorani prepunoj djece? "Još jedan teroristički napad poludjelih Rusa"

Na području okupiranog Melitpolja, Rusi su ponovo izvršili napad na civilno stanovništvo. Ovog puta navodno su donijeli napunjeni bacač granata u dvoranu gdje se održavalo dječje natjecanje.

U jednom trenutnu oružje je opalilo te se ozlijedilo nekoliko ljudi. O samom incidentu izvijestio je Ivan Fedorov, šef regionalne vojne uprave Zaporožja, koji je napomenuo da se tog dana u dvorani održavao turnir u sambou zbog čega je zgrada bila prepuna djece i roditelja.

A grenade launcher exploded at a school in occupied #Melitopol



According to the Kremlin media, one of the spectators brought a hand grenade launcher to a children's judo competition and accidentally fired it.



Six people were lightly injured. pic.twitter.com/rTaHN3BSxc