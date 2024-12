Jedna od najvećih industrijskih katastrofa: Plin je lebdio iznad gusto naseljenih četvrti

Nedugo nakon ponoći 3. prosinca 1984. godine oblak smrtonosnog plina metil izocijanata (MIC), cijanovodika i drugih štetnih tvari izašao je iz cijevi kemijske tvornice i spustio se na grad Bhopal u središnjoj Indiji. Curenje više od 40 tona plinova iz spremnika tvornice u vlasništvu američke korporacije Union Carbide dovelo je do industrijske katastrofe nezapamćenih razmjera.

Plin koji je lebdio iznad gusto naseljenih četvrti oko elektrane odmah je usmrtio tisuće ljudi i stvorio paniku dok su deseci tisuća drugih pokušavali pobjeći. Na današnji dan obilježava se 40 godina od tragedije koja nije pogodila samo ljude koji su izravno bili izloženi plinu već i veliki broj djece rođenih nakon nesreće.

Posljedice nesreće

Odmah nakon katastrofe, industrijsko postrojenje je zatvoreno, ali nije službeno objavljen razlog. Zdravstveni sustav u Bhopalu ubrzo je postao preopterećen, a u teško pogođenom području gotovo 70% liječnika nije bilo dovoljno kvalificirano za liječenje ozljeda od udisanja MIC plina.

Fotograf Raghu Rai tijekom masovnih ukopa i kremiranja snimio je fotografiju djevojčice koja je kasnije postala simbol svih žrtava katastrofe u Bhopalu. Njezin identitet do danas nije poznat, a iste godine, fotografija je osvojila nagradu Svjetske novinarske fotografije godine.

Industrijska katastrofa u indijskom gradu Bhopalu Foto: Afp

"Bilo bi najbolje da bude još jedna eksplozija s otrovnim plinom da nas sve pobije i skrati nam muke", rekla je Omwati Yadav (72) koja je preživjela eksploziju, a na čijoj obitelji se vide trajne posljedice.

Omawti ima dva unuka, Yikasa (26) i Amana (24) koja su teško bolesna i nepokretna. Ne mogu samostalno ni jesti ni ustati zbog cerebralne paralize i mišićne distrofije. Dane provode ležeći na ispletenom tepihu na podu skromnog doma u blizini nekadašnje tvornice.

"Doktori su nam potajno rekli da je to zbog plina. Oni su odrasli ljudi, trebali bi stajati uz svog oca, ali pogledaj ih. Ne znaju ni je li noć ili dan. Boli me duša kad ih gledam. Je li to život?", kaže njihova majka Sharda Yadav (52) koja je imala 12 godina u vrijeme eksplozije. Mnoge žene rodile su i dalje rađaju bolesnu i deformiranu djecu, mnoge su ostale neplodne.

Broj stradalih

Procjene o broju smrtnih slučajeva variraju. Vlada Madhya Pradesh, države u Indiji u kojoj se nalazi Bhopal, 2008. godine je isplatila odštetu članovima obitelji ukupno 3787 poginulih i 574.366 ozlijeđenih u ispuštanju plina.

Drugi izvori procjenjuju da je unutar dva tjedna od katastrofe poginulo najmanje 8000, a da je od tada još najmanje 8000 ljudi poginulo od bolesni povezanih s plinom. Procjenjuje se da je broj ljudi su izgubili život zbog ove katastrofe između 15.000 i 20.000.

Pola milijuna preživjelih do kraja života su imali respiratorne bolesti i probleme s očima koji su kod mnogih rezultirali sljepoćom. Većina njih kao naknadu je dobila tek nekoliko stotina dolara.

Prethodna upozorenja

U istoj tvornici se i nekoliko godina ranije, 1981., dogodila nesreća nakon što je radnik pokušavao popraviti jednu od cijevi postrojenja. U panici je skinuo masku i udahnuo veliku količinu otrovnog plina fosgena zbog čega je 72 sata kasnije preminuo.

Nakon toga, novinar Rajkumar Keswani započeo je istraživanje o tvornici. U jednom od svojih tekstova napisao je: "Probudite se, ljudi iz Bhopala, vi ste na rubu vulkana."

Tijekom 1982. godine došlo je do nekoliko slučajeva curenja otrovnih plinova. Nitko od radnika koji su primljeni u bolnicu nije nosio zaštitnu opremu. Do početka prosinca 1984. godine većina sigurnosnih sustava u tvornici bili su u kvaru, a mnogi ventili i vodovi također su bili u lošem stanju.

Posljedice vidljive i danas

Istraga je kasnije utvrdila da je manjak sigurnosnih mjera

u postrojenju kao i nedostatak osoblja doveo do katastrofe.

Posljedice nikada nisu sanirate tako da je početkom 21. stoljeća više od 400 tona industrijskog otpada još uvijek je bilo prisutno u gradu. Na tisuće tona toksičnog otpada ostalo je zakopano oko napuštenog postrojenja. To je dovelo do kontaminiranja zaliha vode što je dodatno naštetilo zdravlju lokalnog stanovnika.

Osim štetnih posljedica na zdravlje, tragedija je već osiromašene zajednice gurnula u daljnju neimaštinu. U mnogim je obiteljima glavni radnik umro ili se previše razbolio da bi mogao raditi.

Preživjeli su tijekom godina održali nekoliko velikih prosvjeda kako u Bhopalu tako i u glavnom indijskom gradu New Delhiju. Unatoč stalnim prosvjedima i pokušajima suđenja, ni Dow Chemical Company, koja je kupila Union Carbide Corporation 2001., ni indijska vlada nisu propisno očistili mjesto.

U lipnju 2010. godine sedam indijskih državljana koji su 1984. bili zaposlenici korporacije, uključujući i bivšeg predsjednika Keshuba Mahindru, osuđeno je za nanošenje smrti iz nemara na dvije godine zatvora i novčanu kaznu od oko 2000 dolara svaki.

