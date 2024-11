RAF Faud bio je podzemno skladište municije smješteno u starom rudniku gipsa u okrugu Staffordshire u Engleskoj koje je koristilo Kraljevsko ratno zrakoplovstvo (RAF) za vrijeme Drugog svjetskog rata. U incidentu koji se dogodio na današnji dan, 27. studenog 1944., došlo je do eksplozije skladišta u kojoj je detonirano oko 4000 tona ubojitih sredstava što je tada bila najveća eksplozija u povijesti, a do danas je ostala jedna od najvećih nenuklearnih eksplozija u povijesti, ali svakako najveća eksplozija koja je pogodila Veliku Britaniju.

Krater koji je ostao iza eksplozije bio je dubok 30 metara, a široko više od 300 metara. Krater je vidljiv i do današnjih dana, a prozvan je Hanbury krater.

Snimka iz aviona, tjedan dana nakon eksplozije.

Obližnji rezervoar vode s 450.000 kubičnih metara vode sravnjen je sa zemljom, zajedno s nekoliko zgrada i čitavom jednom farmom. Uništenje rezervoara vode uzrokovalo je poplavu koja je izazvala i dodatne štete i stradanja ljudi. Dvjesto grla stoke poginulo je u eksploziji, a preživjele životinje premještene su na drugu lokaciju, samo da bi ih pronašli mrtve dan kasnije.

Prvotno se nije znalo što je uzrokovalo nesreću, ali ni sama britanska vlada nije htjela previše istraživati kako informacije o ovome ne bi došle do neprijatelja. U to doba, skladištu je nedostajalo osoblja, ljudi u menadžmentu, a 189 neiskusnih talijanskih radnika radilo je u rudnicima gipsa u to vrijeme. Nedostajalo je opreme i stručnog osposobljavanja, a i zapovjedni lanac nije bio najbolje organiziran. Također, vlada i vojska jako su pritiskali da se podigne radna učinkovitost zbog potreba rata, a to je onda uzrokovalo i zanemarivanje sigurnosti na radu.

1974. konačno je objavljeno da je najvjerojatniji uzrok eksplozije skidanje detonatora na aktivnoj bombi, kad je jedan od radnika za to korištio mjedeni dijetao, a ne drvenu letvicu, što je ozrokovalo iskrenje, a time i eksploziju.

Iako je detonirano skoro 17.000 kvadratnih metara skladišta, djelovi koji su ostali čitavi nastavili su se koristiti do 1966. od Britanaca i onda još 7 godina od strane Amerikanaca. Sam krater koji je nastao eksplozijom nije nikada saniran, pa je na dnu ostalo mnoštvo neekplodiranih bombi koje je bilo preopasno vaditi van što znači da je krater trajna opasnost do današnjih dana.