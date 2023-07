VIDEO Na 16-godišnjakinju palo drvo dok je spavala u šatoru: Zbog opasnosti evakuiran još jedan kamp

16-godišnja djevojka porijeklom iz Coma, koja je sudjelovala u izviđačkom kampu u Cedegolu, u Val Camonici, preminula je nakon što je na šator u kojem je spavala udarilo stablo koje je palo zbog olujnog nevremena.

Skupina mladih ljudi postavila je kamp u mjestu Palù, na oko 1400 metara nadmorske visine.

U ranim jutarnjim satima područje je zahvatilo snažno nevrijeme s jakim udarima vjetra zbog kojih je drvo palo.

Na teren su izašli pripadnici Alpske i speleološke službe spašavanja, civilne zaštite i vatrogasne postrojbe, koji su osigurali područje i skupinu otpratili na sigurno te ih smjestili u sportsku dvoranu, piše RaiNews.

Evakuiran je i još jedan skautski kamp, ​​još uvijek na području Brescie, u Val Dorizzu.

Noćna oluja u Milanu trgala je krovove i čupala drveće, blokirajući ceste i prekinuvši nadzemni prijevoz u talijanskoj financijskoj prijestolnici.

Dvije su osobe poginule u ponedjeljak i utorak u sjevernim pokrajinama Monza i Brescia kada su na njih pala stabla.

U ponedjeljak je zrakoplov američke Delte na letu za New York, koji je poletio iz milanske zračne luke Malpensa, ozbiljno oštećen u oluji s tučom i bio je prisiljen sletjeti u Rim.

Italija je jedna od europskih zemalja najviše pogođenih klimatskim promjenama, a u svibnju je pretrpjela smrtonosne poplave.

Zračna luka Palermo na Siciliji zatvorena je u utorak zbog šumskih požara dok ekstremni vremenski uvjeti nastavljaju pogađati Italiju, s jakim olujama koje su uzrokovale štetu i najmanje dvije smrti na sjeveru zemlje.

Today Palermo, Italy, recorded its hottest day in city history since records began in 1790, hitting a stunning 47°C (116.7°F).



Now at 3 am, the city is being threatened by a fast-moving wildfire moving into populated areas, with major damage to houses being reported. pic.twitter.com/WbAxyAzGBE