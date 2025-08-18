Miroslav je ubijen na gulašijadi: "Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu"

Nakon završetka manifestacije u Srbiji u brutalnom napadu od posljedica teških ozljeda preminuo je 46-godišnjak.

Miroslav G. (46) ubijen je u nedjelju oko 20 sati u Topoli, nedugo nakon završetka manifestacije Junkovačka gulašijada i pasuljijada, na kojoj je sudjelovao s prijateljima.

Kako doznaje Blic, Miroslav je s ekipom sudjelovao u natjecanju u kuhanju gulaša, a njihova je ekipa oko 16 sati proglašena pobjedničkom. Nakon toga nastavili su slaviti svoj rezultat.

"Tukli su ga po glavi i tijelu"

U večernjim satima došlo je do sukoba s drugom skupinom, koja se također zadržala na mjestu događaja. Prema riječima očevidaca, najprije je uslijedilo dobacivanje, a potom je izbila tučnjava u kojoj je nekoliko muškaraca nasrnulo na Miroslava. Brutalno su ga tukli po glavi i tijelu, uslijed čega je preminuo na licu mjesta.

Policija je zbog ubojstva uhitila dvojicu osumnjičenih, kojima je određeno zadržavanje do 48 sati.