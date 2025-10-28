Užas u avionu za Njemačku: Stajao je iznad tinejdžera s vilicom u ruci, a onda je nastao kaos

Zrakoplov aviokompanije Lufthansa koji je u subotu poletio iz Chicaga u Sjedinjenim Državama za Njemačku preusmjeren je u Boston nakon što je Praneeth Kumar Usiripalli (28) ubo dvoje tinejdžera metalnom vilicom.

Muškarac je optužen za napad smrtonosnim oružjem s namjerom nanošenja tjelesnih ozljeda, izvijestio je Ured američkog državnog odvjetnika u Massachusettsu.

Usiripalli je uhićen nakon što je zrakoplov sletio u međunarodnu zračnu luku Logan u Bostonu.

Kako piše NBC News, 17-godišnji putnik koji je spavao na srednjem sjedalu probudio se i vidio napadača kako stoji nad njim s vilicom nakon posluživanja obroka, rekli su savezni tužitelji. Usirippalli je skočio na putnika, udarivši ga u lijevu ključnu kost, a onda je ubo drugog 17-godišnjaka u potiljak te mu zadao posjekotinu na potiljku.

Kad je posada pokušala savladati Usiripallija, on je prstima oblikovao pištolj, stavio ga u usta i povukao okidač, rekli su tužitelji. Zatim je, prema izjavi, udario putnicu i pokušao udariti člana posade.

Usiripalli, indijski državljanin, prethodno je u Sjedinjene Države ušao sa studentskom vizom i upisao se na magistarski program biblijskih studija.

Ured američkog državnog odvjetnika rekao je da Usiripalli nema legalni status u Sjedinjenim Državama.