VIDEO Muškarac spasio djevojku i psa iz gorućeg stana: "Zgrabio sam je i držao svom snagom"

Muškarac je spasio djevojku i njezinog psa iz požarom zahvaćenog stana na petom katu.

Jeffrey Cruz radio je od kuće kada je u subotu poslijepodne čuo vrisak iz stana kat iznad njegovog u Bogoti u Kolumbiji.

Brzo je požurio do prozora kada je uočio da je stan iznad njegovog u plamenu. Odmah je nazvao hitnu te je odmah odlučio priskočiti u pomoć. U akciji spašavanja pomogao mu je susjed koji ga je pridržavao.

"Oboje smo nekako rekli, 'nagni se i uhvatit ću te'", rekao je Cruz.

Snimka njihove akcije spašavanja ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama.

Cruz je stao na prozor svojeg stana, jednom je rukom uhvatio psa te ga je spustio na sigurno u svoj stan.

