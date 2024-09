Mučna ispovijest žrtve: "Mohamed Al Fayed je silovao i napadao mlade žene i djevojke čak i u najcrnjim trenucima"

Bivši vlasnik Harrodsa Mohamed Al Fayed optužen je za silovanje pet žena i seksualno zlostavljanje najmanje 15 drugih dok su radile u luksuznoj robnoj kući, navodi se u istrazi BBC-ja. Više od 20 žena, od kojih su sve bile Al Fayedove bivše zaposlenice, rekle su u BBC-jevom dokumentarcu da ih je on seksualno napastvovao i da je Harrods zataškao zlostavljanje

Sadašnji vlasnici trgovine rekli su da su 'krajnje zgroženi' optužbama i ispričali se žrtvama. Al Fayed, koji je prodao Harrods 2010., umro je prošle godine u dobi od 94 godine.

Nakon što je fokus istrage bio usmjeren na žene koje tvrde da ih je on napao i silovao dok su bile zaposlene u Londonu, sada je fokus usmjeren na Pariz.

Kristina Svensson, koja je radila u hotelu Ritz u Parizu, bit će prva žrtva koja će podnijeti prijavu u Francuskoj.

U lipnju 1998. godine bila je zaposlena kao Al Fayedova izvršna pomoćnica u pariškom Ritzu, samo devet mjeseci nakon što je princeza Diana umrla, zajedno sa Dodijem Al Fayedom, u prometnoj nesreći. Dodi je bio sin moćnog milijardera.

Par je svoje posljednje sate proveo večerajući zajedno u Ritzu.

Ipak, pričajući svoju cijelu priču po prvi put, Kristina otkriva kako, iako je Al Fayed bio shrvan gubitkom sina, njegova tuga nije zaustavila njegove nasilne i perverzne napade."

"Silovao je i napadao mlade žene i djevojke čak i u najcrnjim trenucima. Sve o čemu je mogao razmišljati bio je seks", ispričala je Kristina za Daily Mail.

"Bio je apsolutni perverznjak, redovito je činio kriminalna djela nad ženama", izjavila je.

Mohamed Al Fayed - 5 Foto: AFP

Sada francuske vlasti pozivaju žrtve koje je Al Fayed zlostavljao u pariškom Ritzu, njegovoj kući u Parizu, na svom imanju u St Tropezu, kao i na njegovoj jahti, da se jave.

Francuska odvjetnica Anne-Claire Le Jeune se sprema zatražiti od pariškog tužiteljstva da otvori preliminarnu istragu o Al Fayedovim aktivnostima u Francuskoj, zajedno s mogućim pomagačima i drugim živućim počiniteljima.

"Moramo znati jesu li postojali ljudi koji su radili s Al Fayedom u Francuskoj i koji su znali za ta zlostavljanja i šutjeli. Važno je provesti potpunu istragu", rekla je Le Jeune za Daily Mail.

U Ujedinjenom Kraljevstvu do sada je istupilo više od 150 žrtava, a njihove šokantne priče o zlostavljanju i silovanjima imaju zastrašujuće sličnosti s onom Kristininom. Inače, Al Fayed je imao vlasništvo nad hotelom Ritz Paris, robnom kućom Harrods i nogometnim klubom Fulham.

Kristina je obavljala razne poslove za Al Fayeda. Brinula se i za njegove razne rezidencije, također mu je rezervirala hotelski smještaj na drugim odredištima poput Miamija i slično.

Dva mjeseca nakon što se zaposlila, pozvana je u London na sastanak sa šefom.

"Djelovao je prilično udaljen, tiho me promatrao. Nije htio znati ništa o meni, samo kako izgledam. Sastanak je trajao 15 minuta, a onda mi je Al Fayed pružio svežanj novčanica. Rekao je - Počastite se nečime dolje".

Kristina kaže da je kasnije istog dana poslana na liječnički pregled za koji vjeruje da ga je obavila pokojna interna liječnica Harrodsa, Wendy Snell, koja više nije među živima. Snell je zajedno s brojnim drugim liječnicima provodila invazivne interne preglede koji su uključivali bris i provjeru spolnog zdravlja na gotovo svim ženama.

Bivše osoblje ranije je izjavilo da su ti liječnički pregledi bili predstavljeni kao "dodana pogodnost tog radnog mjesta", a da su se provodili zato što je Al Fayedov sin Dodi "imao slab imunološki sustav".

Međutim, kasnije su došli do potresnog otkrića da ih je tako Al Fayed pripremao za seksualno zlostavljanje, jer je on sam bio opsjednut higijenom.

Rezultati testiranja uvijek su se slali direktno Al Fayedu pa Kristina svoje nikada nije dobila. Navela je i da je Al Fayed pokazivao otvoreni prezir prema Ritzu, za koji je vjerovao da se po važnosti ne može usporediti s Harrodsom.

"Kasnije mi je nekoliko puta govorio: "Zašto radiš u tom smeću kad možeš raditi kao direktorica u Harrodsu i biti moja djevojka?"

Na kraju je došao u Pariz s dvije pomoćnice. Nikada nisam zaboravila kako je mlađa, koja je tada bila u ranim 20-ima, cijelo vrijeme izgledala kao da će se rasplakati. Al Fayed je imao svoj vlastiti uredski apartman u pariškom Ritzu, skriven daleko od svih ostalih. Da se tamo nešto dogodilo, nitko ništa ne bi čuo. Ritz je također vrvio osiguranjem", kazala je.

Mohamed Al Fayed - 3 Foto: AFP

Ispričala je kako je izgledao prvi susret nasamo s Al Fayedom u tom uredu.

"Nagnuo se da me poljubi u obraz u francuskom stilu, a zatim je kliznuo do mojih usana i uvukao jezik u moja usta. Odmaknula sam glavu u stranu, nisam razumjela što se događa", prisjetila se tog mučnog trenutka. Nakon toga, rekla je, "zlostavljanje se vrlo brzo proširilo i stvarno je mislila da će završiti silovanjem".

"Svaki put kad bih ušla u njegov ured, stisnuo bi moje grudi i zatrubio oponašajući trubu automobila. Bilo je jako bolno. Širom bi otvorio šake kako bi uhvatio moju cijelu dojku i onda bi mi zario vrhove svojih prstiju u kožu. Svaki put kad bih ga morala vidjeti, držala sam blok s pravnim spisima na prsima, stalno sam smišljala nove strategije kako bih spriječila njegovo pipkanje", ispričala je Kristina pa nastavila o pokušaju silovanja.

"Jednog dana sjedila sam u naslonjaču nasuprot Al Fayedova stola, razgovarali smo o nekim detaljima, a onda je on iznenada ustao, prišao mi i ugurao ruku među moje noge, istovremeno me uhvativši za glavu i gurnuvši je na svoje spolovilo. Rukohvati stolca bili su tako visoko da nisam mogla ustati, smrznula sam se", prepričala je mučno iskustvo koje se kasnije ponovilo još tri ili četiri puta.

"Ubrzo sam naučila da nikad ne smijem sjesti u naslonjač kada sam bila s njim u tom uredu i tako bih svaki sljedeći put stajala iza stolca, što je njega znalo razbjesniti. Al Fayed me nastavljao napadati unatoč tome. Dok sam se odmicala od njega, stavljao mi je ruku pod suknju i pokušavao mi se uvući u gaćice", dodala je.

Kristina mu se nije usuđivala suprotstaviti zbog njegovog groznog ponašanja. Zatim je iznijela još mučnih optužbi.

"Četiri žene s kojima sam blisko surađivala, maltretirale su me i psihički me slomile kako bi me držale u redu. Te je žene nagradio natprosječnim plaćama i brojnim povlasticama. Kada bih plakala, što je bilo gotovo svaki dan otkako je počelo to zlostavljanje, rekle bi mi: "Tako si neprofesionalna, baš si beba, ne zaslužuješ biti ovdje‘", prisjetila se.

U svojoj bolnoj ispovijesti rekla je kako je sve bilo strogo kontrolirano i da su joj rekli d sve snimaju.

"Al Fayed je inzistirao na tome da nosimo haljine ili kombinacije suknji i blejzera. Čarape su bile obavezne bez obzira na to koliko je bilo vruće. Frizura i šminka također su morale biti savršene", opisala je.

Također vjeruje da je jedini razlog zašto je bila pošteđena silovanja taj što je toliko nalikovala Al Fayedovoj supruzi Heini.

"Rad u tim uredima bio je kao da radite u kavezu. Osjećala sam se kao zarobljenica, kao progonjena životinja. Morala sam nekako pregurati dvije godine, kako bih dobila tu važnu preporuku da mogu nastaviti dalje. Svaki put kad bi me pozvao u svoj ured, nadala sam se da ću dobiti neki drugi posao i reći da nisam zainteresirana, ali on nije igrao po pravilima, uzimao je što je htio. Žene s kojima sam radila ispričale su mi da su druge žene bile silovane i seksualno zlostavljane", rekla je Kristina.

Svaki put kad bi ju Al Fayed napastovao, kaže Kristina, bacio bi na nju svežanj novčanica ili bi joj ga gurnuo u košulju.

"Morala bih to podići s poda. Bilo je uvredljivo, toliko ti smeta takvo ponašanje. Donosio bi mi darove, uključujući boce Chanela br. 5 iz Harrodsa. Jednom mi je dao ogrlicu s privjeskom s muškarcem i ženom koji se seksaju. Radili smo u toj prekrasnoj i legendarnoj francuskoj palači, a živjeli u stanju straha", kaže.

Mohamed Al Fayed - 1 Foto: AFP

Na pitanje zašto nije otišla na policiju, odgovara:

"Bojala sam se za vlastitu sigurnost. Nije bilo nikoga kome bih se mogla požaliti na to. Svaki put, nakon što bi me napao, otišla bih u svoj ured i plakala. Povraćala sam gotovo svaki dan. Radilo se o preživljavanju.

Ponašanje Al Fayeda opisuje kao "prisilno kontrolirajuće", a zbog svega je dva puta tjedno odlazila kod psihijatra i uzimala teške lijekove. "Ništa mi nije pomoglo. On je bio predator. Tijekom cijelog mog boravka u Ritzu nikad ga nisam vidjela da radi. Jedino što sam tamo doživjela bilo je seksualno uznemiravanje ili seksualni napad", tvrdi Kristina.

Kaže i kako su svi sve znali, ali da ih straha nisu ništa govorili.

Otišla je s te pozicije nakon dvije godine.

"Svi koji su podržavali Al Fayeda trebali bi se sada bojati. Bilo je tu jako puno ljudi koji su poticali i omogućavali takvo njegovo ponašanje. Ako ste šutjeli iz podrške njemu, onda ste i vi krivi", zaključuje.

