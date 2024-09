700 britanskih vojnika dopremljeno na Cipar da budu spremni za najgore u Libanonu

Ovaj novi kontingent od 700 vojnika pridružuje se stotinama vojnika koji već jesu smješteni na otoku na kojem Velika Britanija ima dvije vojne baze. Velika Britanija zbog svoje kolonijalne prošlosti zadržala je mnoge vojne baze diljem svijeta, a dvije od njih nalaze se i na Cipru koji je bio njihova kolonija: baza Akrotiri na jugozapadu i baza Dhekelia na jugoistoku. Zadržavanje tih baza u britanskim rukama bio je jedan od uvjeta ciparske neovisnosti, piše u svojem članku Sky News.

Respektabilna snaga

Uz otprilike 700 vojnika koji se šalju u bazu Royal Air Forcea Akrotiri kako bi odgovorili na trenutnu krizu u Libanonu i Izraelu, brojne jedinice već su raspoređene u bazi.

Tamo smješteni zrakoplovi uključuju RAF Typhoone - korištene ove godine u napadima na hutističke pobunjenike u Jemenu - i helikoptere Puma.

Dva britanska ratna broda također su u regiji i koristit će se ako se naredi bilo kakva operacija evakuacije. Službenici graničnih snaga i ministarstva vanjskih poslova također će podržati vojsku.

Svi su spremni za sve

Sama pozicija Cipra, nedaleko od Libanona, čini ga izglednim odredištem za bilo kakvu evakuaciju britanskih državljana iz Libanona, kojih tamo ima na tisuće.

"Baza RAF-a Akrotiri obrađuje puno stvari", rekao je za Sky News vojni analitičar profesor Michael Clarke.

"Može primiti mnogo vojnika, ima mnogo objekata. To je logična lokacija - i udaljena je oko 220 milja od libanonske obale.

"Dakle, možete helikopterom prebaciti ljude na brodove, ili ih dovesti do brodova, a zatim ih helikopterom odvesti do Akrotirija ili helikopterom natrag i naprijed do Akrotirija. Možete sletjeti sa zrakoplovom u bazu. Postoji mnogo stvari koje možete učiniti."

Realna mogućnost evekuacije

Sky News doznaje da su trupe u RAF-u Akrotiri u pripravnosti za naredbu za početak takve operacije, ali da nikakva odluka još nije donesena.

Mnogi čimbenici igraju ulogu u bilo kojoj odluci o evakuaciji, posebice ako se zatvori zračni prostor oko bejrutske zračne luke.

Sir Peter Ricketts, bivši vladin savjetnik za nacionalnu sigurnost i bivši predsjednik Joint Intelligence Committee (Združeni obavještajni odbora), rekao je da bi zrakoplovne kompanije mogle prestati s radom ako se situacija pogorša, što znači da bi vojna evakuacija bila jedini izlaz.

"Mislim da je ovo vrlo realna mogućnost, zbog čega je važno za svakoga tko treba otići da to učini sada", rekao je.

