Mučili ga i pretukli do smrti, i to bez optužnice? Skandal u Srbiji oko mlađeg brata osumnjičenog za Dankino ubojstvo

Dalibor Dragijević (40), mlađi brat osumnjičenog za ubojstvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić u Boru, preminuo je u policijskom pritvoru. Pojavile su se neslužbene informacije da je umro nasilnom smrću iako je MUP Srbije prvo javnost obavijestio da je riječ o prirodnoj smrti.

Policija je tvrdila da je on umro prirodnom smrću te da mu je kobnog 6. travnja pozlilo u policijskoj stanici i da je Hitna pomoć po dolasku na lice mjesta mogla konstatirati smrt. No navodno su ga policajci brutalno pretukli i nanijeli mu ozljede koje su dovele do smrtnog ishoda.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu Pregovori HDZ-a i DP-a mogli bi brzo zapeti? Nema odgovora na važno pitanje

Pročitajte i ovo POSTIZBORNA KOMBINATORIKA Nervozni Penava napao novinarku: "Iz vas izbija neka huja." Izbjegao odgovor na ključno pitanje

Sanja Radivojević, viša pravna savjetnica iz Beogradskog centra za ljudska prava, naglasila je: "Ako oni imaju informaciju iz medija, a imamo je svi, oni su dužni po toj informaciji postupiti po službenoj dužnosti. Informacija je da je izvršeno teško ubojstvo zlostavljanjem i mučenjem. Za to je kazna od 40 godina, pa i doživotna. Sve i da nije tako, postavlja se pitanje iz kojeg razloga VJT Zaječar nije prethodno dobio informaciju od mrtvozornika, koji je konstatirao prirodnu smrt, ako je ta osoba, tada leš, imala ozljede, također od policijskih službenika iz PU u Boru i Sektora unutarnje kontrole. Oni su svi morali biti obaviješteni."

Naglasila je da su na osnovu te informacije bili dužni sami nazvati Institut za sudsku medicinu i zatražiti da im se odmah dostavi ta informacija.

Pročitajte i ovo najmanje 5 mrtvih Strava u Engleskom kanalu: Više ljudi utopilo se pokušavajući doći iz Francuske

Pročitajte i ovo Jedna od sankcija Rusija upozorava Europu: Naša je odmazda spremna!

Portal Nova.rs ima neslužbenu informaciju da preminulom Daliboru Dragijeviću nije bilo određeno ni zadržavanje u trenutku kada je nastupila smrt.

"Obveza je tužiteljstva da provede samostalno, neovisnu, djelotvornu i hitnu istragu jesu li službene osobe prekoračile svoje ovlasti, tukli tog čovjeka i prouzročili njegovu nasilnu smrt. Nema opravdanja, ne može tužitelj reći da čeka nalaz obdukcije jer ga profesionalno obvezuje da postupa bez obzira na to je li njemu službeno poslano na adresu tužiteljstva ako je u medijima ta informacija javno dostupna", poručila je Radivojević.