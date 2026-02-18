VIDEO Znanstvenici u čudu! Neočekivano otkriće u ledenim vodama Antarktike: "Nismo znali da je ovo moguće..."

Istraživači su u ledenim vodama Antarktike snimili morskog psa na dubini od gotovo 500 metara, iako su mnogi stručnjaci dosad smatrali da ti predatori ne žive tako daleko na jugu.

Mnogi su stručnjaci smatrali da morski psi ne obitavaju u hladnim vodama Antarktike sve dok se takozvani spavač, nije nakratko pojavio u svjetlu podvodne kamere, rekao je ovoga tjedna istraživač Alan Jamieson.

Morski pas snimljen je u siječnju 2025. godine, a procjenjuje se da je bio dug između tri i četiri metra. "Spustili smo se ondje ne očekujući da ćemo vidjeti morske pse jer postoji opće pravilo da ih na Antarktici nema. I nije riječ o malom primjerku. To je prava grdosija. Ovi su poput tenkova", rekao je Jamieson.

Kameru je postavio Istraživački centar za duboko more Minderoo-UWA, koji proučava život u najdubljim dijelovima svjetskih oceana. Uređaj je bio smješten uz Južne Shetlandske otoke, u blizini Antarktičkog poluotoka, unutar granica Antarktičkog, odnosno Južnog oceana, piše Associated Press.

Morski pas zabilježen je na dubini od 490 metara gdje je temperatura mora bila gotovo na točki smrzavanja, 1,27 stupnjeva Celzija.

Na snimci se vidi i raža koja nepomično leži na dnu i ne pokazuje znakove uznemirenosti zbog prolaska morskog psa.

Jamieson, osnivač istraživačkog centra na Sveučilištu Zapadne Australije, rekao je da nije pronašao nijedan raniji zapis o morskom psu u Antarktičkom oceanu.

S njim se slaže i biolog za zaštitu prirode Peter Kyne sa Sveučilišta Charles Darwin, koji nije povezan s istraživanjem. I on navodi da do sada nije zabilježen morski pas tako daleko na jugu.

Klimatske promjene i zagrijavanje oceana potencijalno bi mogle potaknuti morske pse da se pomiču prema hladnijim vodama južne hemisfere, no zbog udaljenosti i nepristupačnosti područja podaci o promjenama rasprostranjenosti u blizini Antarktike vrlo su ograničeni, rekao je Kyne.

Dodao je da je moguće da su spori morski psi spavači ondje prisutni već dugo, a da ih nitko nije primijetio. "Ovo je sjajno. Morski pas bio je na pravome mjestu, kamera također i dobili su izvanrednu snimku", rekao je Kyne. "To je prilično značajno."

Prema Jamiesonovim riječima, populacija takvih morskih pasa u Antarktičkom oceanu vjerojatno je malobrojna i teško uočljiva.

Jamieson pretpostavlja da i drugi morski psi žive na sličnoj dubini te se hrane lešinama kitova, divovskih lignji i drugih morskih životinja koje uginu i potonu na dno.

Na toj specifičnoj dubini u antarktičkim vodama postavljeno je vrlo malo istraživačkih kamera, a one koje postoje mogu raditi samo tijekom ljeta na južnoj hemisferi, od prosinca do veljače. "Preostalih 75 posto godine nitko uopće ne promatra. Zato, mislim, povremeno naiđemo na ovakva iznenađenja", zaključio je Jamieson.