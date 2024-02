VIDEO Stravičan napad velike bijele psine: Silovito krenuo prema roniocima, a onda se dogodilo nešto potpuno neočekivano

Društvenim mrežama kruži šokantan video koji prikazuje napad velike bijele psine na ronioce kod vulkanskog otoka Guadalupe u Tihom oceanu, 240 kilometara udaljenog od zapadne obale meksičkog poluotoka Baja California.

Snimka prikazuje trenutak kada je morski pas presudio sam sebi nakon što je tijekom bijesnog napada pokušao provaliti u ronilački kavez. Kobno je bilo to što je predator gurnuo glavu između metalnih šipki i zaglavio.

This great white shark died after beating itself too hard against an underwater metal cage while trying to attack the divers inside.pic.twitter.com/9zGBjffyNV