Morski pas napao europskog diplomata: Njegova supruga sve je gledala s plaže

Jedan turist je poginuo, a jedan je ozlijeđen u napadu morskog psa u Egiptu, a sada je poznato i tko su dvojica muškaraca koji su stradali u napadu morskog psa u egipatskom ljetovalištu Marsa Alam na obali Crvenog mora.

Poginuli muškarac je 48-godišnji talijanski državljanin Gianluca Di Gioia, dužnosnik Europske službe za vanjsko djelovanje, diplomatske službe Europske unije, piše Daily Mail. Di Gioia je slavio rođendan 21. prosinca i kobnog dana je otišao na ronjenje sa 69-godišnjim prijateljem Giuseppeom Fappanijem. Dok su ronili oko koraljnog grebena 50 metara od obale napao ih je morski pas tigar, a sve su s obale promatrale njihove supruge i zvale u pomoć.

Gianluca Di Gioia, turista sbranato da uno squalo tigre lungo 2 metri e mezzo. L'accusa: «Colpa delle barche commerciali» https://t.co/sDlm8LLSHb — Leggo (@leggoit) December 30, 2024

Prijatelj ga pokušao spasiti

Fappani je zaplivao prema prijatelju kako bi pokušao otjerati jednog od najopasnijih morskih pasa, no nije uspio, a pritom je i sam zaradio nekoliko ugriza za nogu i ruku. U jednom trenutku je čak i odgurnuo životinju i činilo se, kazala je supruga žrtve, da će se obojica izvući bez težih ozlijeda, no do obale je na kraju doplivao samo Fappani dok je Di Gioia skončao u raljama morske zvijeri.

Kad su obojica napokon izvučeni iz mora, hitno su prebačeni u bolnicu u Port Ghalibu, no ondje je Di Gioia preminuo, a Fappanijeve ozljede su sanirane i u međuvremenu je pušten iz bolnice.

Supruga i sin žrtve, koji je također bio prisutan u odmaralištu, dobili su svu potrebnu pomoć od organizatora putovanja i talijanskog veleposlanstva i uskoro će biti prebačeni natrag u Italiju.

Otvorena istraga

Egipatske vlasti su otvorile istragu o izvanrednom incidentu kako bi rekonstruirale što se dogodilo. Nakon šokantnog incidenta, pristanište i dio mora na kojem je stradao europski diplomat su zatvoreni.

Napad morskog psa, prema izvješću javnog tužitelja, dogodio se u dubokim vodama izvan područja za kupanje, odnosno izvan koraljnog grebena. "Ovakvi se incidenti obično događaju u proljeće ili ljeto", rekao je jedan egipatski dužnosnik i naglasio da su ovakvi napadi rijetkost.

Stručnjaci upozoravaju da loše regulirana gradnja, prekomjerni ribolov i neodgovorna turistička praksa pridonose mijenjanju ekosustava i ponašanja morskih pasa, piše ANSA.

Pročitajte i ovo Neradni dani u 2025. ANKETA Jeste li već proučili kalendar? U Novoj godini snalažljivi će imati dosta prilika za spajanje praznika

Pročitajte i ovo Vrijede 14 dana Vlada objavila nove cijene goriva

Pročitajte i ovo analiza izbora Analitičari: "On je najveći gubitnik, osim ako se ne radi o teoriji zavjere. Milanović? Trebao bi napraviti jednu stvar"