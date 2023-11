Pjesmama pokušali otjerati agresivne orke: Jednu vrstu glazbe posebno ne vole

Neki pomorci počeli su borbu protiv agresivnih orki na pomalo neobičan način - heavy metal glazbom pokušavaju otjerati morske sisavce.

Floroan Rutsch, njemački pomorac koji upravlja unajmljenim katamaranom uz obalu Pirenejskog poluotoka, rekao je New York Timesu da je pretraživao internetske forume pomoraca za idejama kako spriječiti kitove ubojice da napadaju njegov brod.

Rutsch je otkrio da bi heavy metal glazba iz podzemnih zvučnika mogla odvratiti vrhunske predatore, a ideja je čak došla s dijeljenom Spotify listom za reprodukciju pod nazivom Metal za orke, koji su podijelili drugi pomorci, piše Insider. Popis pjesama uključuje pjesme The Blood of Power, Infinite Terror, Stretched and Devoured i Exceptionally Sadistic.

Tijekom susreta jednog dana u studenom Rutsch i njegova ekipa isprobali su glazbeni trik na skupini orki, rekao je za Times. No odlučni sisavci ipak su uspjeli u svom naumu, udarili su u kormilo broda i onemogućili mu upravljanje.

Rutschov brod morale su odvući španjolske vlasti koje su mu priskočile upomoć. Njegov susret samo je jedan u nizu nedavnih incidenata koji uključuju napade orki na brodove, posebno na obalama Španjolske i Portugala, a fenomen se naziva "ustanak orka".

Od 2020. zabilježene su stotine susreta s agresivnim orkama, ali neki stručnjaci vjeruju da bi jedna nezadovoljna orka po imenu White Gladis mogla stajati iza ovoljetnog porasta incidenata u blizini Gibraltarskog tjesnaca.

Jedan čovjek koji je pokrenuo internetsku stranicu koja prati napade orka procjenjuje da se svaki dan dogodi barem jedan susret. Čak ako su orke u početku i mrzile heavy metal, sa svojom neobičnom sposobnošću komunikacije i prilagodbe, možda su se već naviknule na rock-melodije.