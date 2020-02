Lopovu koji je ukrao pogrebnikovo vozilo ispred crkve u Los Angelesu ni na kraj pameti nije bilo da će mu suvozač biti mrtvac.

Pogrebnik je odnio jedno tijelo u crkvu i pred njom ostavio automobil s upaljenim motorom, rekla je policijska službenica.

Lopov je iskoristio taj trenutak i odvezao se u autu u kojem je bilo još jedno tijelo.

U poruci na Twitteru, šerifov ured je pozvao kradljivca da vrati pokojnika.

U četvrtak ujutro on je uhićen nakon potjere i nesreće na autocesti kada se sudario s drugim vozilom.

Mrtvac je i dalje bio u ukradenom pogrebnikovom autu, kažu u policiji. (Hina)

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:



Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1