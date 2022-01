Policija u Los Angelesu u Kaliforniji u nedjelju je izvukla pilota iz Cessne koja se srušila na željezničku prugu nekoliko sekundi prije nego što je vlak udario u zrakoplov i smrskao ga.

Dramatična videosnimka koju posjeduje Reuters prikazuje kako nekoliko policajaca oslobađa muškarca iz srušenog zrakoplova, koji je pao ubrzo nakon polijetanja u četvrti Pacoima, javljaju lokalni mediji. Policajci i pilot bili su samo nekoliko metara udaljeni od pruge kada je vlak koji je prolazio uništio zrakoplov.

Vlak udario u avion na tračnicama (Foto: Reuters)

"Zrakoplov nije uspio uzletjeti i sletio je na željezničku tračnicu na prometnom raskrižju", rekao je Luis Jimenez, 21-godišnji skladatelj koji je snimio video. "Samo nekoliko sekundi prije sudara policajci su spasili pilota, a komad krhotine zamalo me pogodio".

OMG—Train collides with a crashed plane just 2 seconds after @LAPDFoothill police pull the pilot from the wreckage earlier today. The bystander who recorded this was nearly hit by large flying debris. LAPD officer’s body cam further below👇—amazing heroism 🙏 https://t.co/HFbd47q9a0 pic.twitter.com/pJssGZsrPM