Moćni umirovljeni američki general i bivši direktor CIA-e: "Putin prekida rat samo u jednom slučaju"

Sve je, kako se čini, manje nade u bilateralni samit zmeđu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Sumnju u vjerojatnost sastanka Zelenskog i Putina te Putinovu spremnost na pregovore u dobroj vjeri izrazio je i bivši direktor CIA-e i umirovljeni general američke vojske David Petraeus.

"Svima bi trebalo biti jasno..."

"Trenutno nema puno toga što bi nas navelo na to da u to povjerujemo", rekao je Petraeus u intervjuu za ABC News.

"Mislim da bi svima trebalo biti jasno, a mislim da je to jasno čak i predsjedniku Trumpu da unatoč svim njegovim naporima... da okonča rat, da zaustavi ubijanje, Vladimir Putin očito nema namjeru to učiniti osim u jednom jedinom slučaju, a to je da dobije dodatni teritorij - za koji bi se ruske snage bi se morale boriti godinama ovim tempom", smatra Petraeus.

David Petraeus Foto: Afp

Istaknuo je da se Putinovi temeljni zahtjevi, uključujući prorusku vladu u Ukrajini i njezinu demilitarizaciju, nisu promijenili: "Prepreka miru u ovom trenutku je predsjednik Putin."

Poručio je da SAD i njihovi saveznici moraju promijeniti ravnotežu snaga jačanjem vojne i druge podrške Ukrajini: "Ono što moramo učiniti jest promijeniti dinamiku pomažući Ukrajini puno više nego što smo to činili do sada."

Što i kako dalje?

"Ukidanje ograničenja, oduzimanje 300 milijardi dolara zamrznutih rezervi ruskog novca u europskim zemljama, davanje istog novca Ukrajini. Više sankcija Rusiji, uključujući čak i Gazprom banku, i daljnje ograničavanje izvoza nafte nego što smo to već učinili", pojasnio je.

Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Putin sastali su se 15. kolovoza na Aljasci, a Zelenski je u pratnji delegacije europskih čelnika 18. kolovoza otputovao u Washington i sastao se s Trumpom da bi inzistirao na konkretnim sigurnosnim jamstvima u slučaju budućeg mirovnog sporazuma s Moskvom.

Nakon sastanka, Trump je rekao da bi se bilateralni summit između Zelenskog i Putina mogao održati u roku od dva tjedna. No, nedavne izjave nekoliko dužnosnika sugeriraju da je takav sastanak malo vjerojatan.