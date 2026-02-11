Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Najsuvremenije oružje

VIDEO Prijeti nova eskalacija? Prvi su nabavili novo moćno rusko oružje, snimka sve potvrđuje

Piše I. H., 11. veljače 2026. @ 10:04 komentari
Suhoj SU-57 u Alžiru
Suhoj SU-57 u Alžiru Foto: YouTube screenshot
Cjelokupna nabava se procjenjuje na otprilike dvije milijarde dolara.
Najčitanije
  1. Monica Seleš - 11 14
    ne biste je prepoznali

    Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
  2. Psi u Ukrajini
    utjecaj rata na životinje

    Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
  3. Tumbler Ridge
    Užas u Kanadi

    FOTO/VIDEO Masakr u školi i kući: 10 mrtvih osoba, još 25 ranjenih. Policija identificirala napadača
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Andrej Plenković o aktualnim temama
Izvan Hrvatske
Vlada proglasila Tjedan Hrvata...
Misteriozan slučaj šest mrtvih muškaraca pronađenih u planinama potresa Bugarsku
kao Twin Peaks
Šokantan slučaj potresa zemlju! Na dvije lokacije nađeno šest ubijenih, među njima i dječak: "Vidjeli su nešto..."
Bivši učitelj optužen za skoro 100 napastovanja maloljetnika i još dva ubojstva
NIZ ZLOČINA
Profesor iz horora: Godinama silovao maloljetnike, a priznao da je ubio majku i tetu
Mađarska predizborna borba: Orbanova stranka priprema se objaviti seks-skandal
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? Pojavila se misteriozna stranica sobe s krevetom: "Uskoro"
Moćni ruski lovac Suhoj SU-57 snimljen iznad sjeverne Afrike
Najsuvremenije oružje
VIDEO Prijeti nova eskalacija? Prvi su nabavili novo moćno rusko oružje, snimka sve potvrđuje
U Epsteinovim spisima otkriven moćni bliskoistočni tajkun Sultan Ahmed bin Sulayem
MUČNE PORUKE
U Epsteinovim spisima otkrivena prepiska s moćnim tajkunom s Bliskog istoka! "Svidjela mi se snimka mučenja"
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Deset mrtvih u pucnjavi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji
Užas u Kanadi
FOTO/VIDEO Masakr u školi i kući: 10 mrtvih osoba, još 25 ranjenih. Policija identificirala napadača
Potvrđen novi slučaj visokopatogene influence ptica na vinkovačkom području
OGLASILO SE MINISTARSTVO
U Hrvatskoj potvrđen novi slučaj opasnog virusa, na snazi mjere
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
Podigli optužnicu: Časna sestra izmislila je napad, snimile su je i kamere
podignuta optužnica
Časna sestra sve je izmislila, snimile je i kamere: Priznala je sve policiji
Pedijatar o smrti djevojčice nakon rutinske operacije krajnika: Uzrok može biti bronhospazam
javnost potresena
Ema (4) umrla je nakon operacije krajnika: "Sestra je izašla iz sale i rekla mi da moli Boga da preživi"
Mile Kekin odgovorio na Plenkovićev izazov: Pjesma je gotova! 15
Poslušajte pjesmu
VIDEO Mile Kekin objavio navijačku pjesmu: "Kad domovina zove, moramo se dati!"
VIDEO Nižu se reakcije na izjavu Ane Brnabić: "Potpuna izmišljotina i uvreda" 6
Nije bio lapsus
VIDEO Svi pričaju o izjavi Ane Brnabić, spominjala i Hrvatsku: "Potpuna izmišljotina i uvreda"
Podigli optužnicu: Časna sestra izmislila je napad, snimile su je i kamere 5
podignuta optužnica
Časna sestra sve je izmislila, snimile je i kamere: Priznala je sve policiji
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi 4
niz informacija
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva!": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
Moskva iznijela teške optužbe: SAD je prekršio dogovor 4
neprijateljski stav
Rusi su bijesni na SAD: "Prekršili su dogovor!"
Prvi osumnjičenik za "Sarajevo Safari" saslušan u Italiji 3
SARAJEVO SAFARI
Snajperist koji je pucao na civile u Sarajevu na sudu: "Ovo je samo jedna od mnogih stvari koje su obilježile moj život"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Deset mrtvih u pucnjavi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji
Užas u Kanadi
FOTO/VIDEO Masakr u školi i kući: 10 mrtvih osoba, još 25 ranjenih. Policija identificirala napadača
Građani zbunjeni nakon poskupljenja: "Nitko nas ne pita, samo donesu odluku"
dopunsko zdravstveno osiguranje
Građani zbunjeni, ne znaju što i kako platiti: "Obavijestili smo ih"
show
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Bojana Gregorić Vejzović dirnula pratitelje i otvorila teme o životnim izazovima
''život ponekad...''
Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
zdravlje
Svaka 6. žena starija od 65 godina susrest će se s ovom bolešću!
Najveći zdravstveni izazov današnjice
Svaka 6. žena starija od 65 godina susrest će se s ovom bolešću!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
zabava
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Što kažete?
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Što kažete?
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT! Srećom nije slušala liječnike
Zanimljivo
Dijagnosticiran joj je rak, a krivca je otkrio ChatGPT!
tech
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
Pohvalno
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
sport
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
tragedija u francuskoj
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
Hrvatska kolonija slavi veliki uspjeh, Como je na ovo čekao 40 godina!
Baturina zabio gol
Hrvatska kolonija slavi veliki uspjeh, Como je ovo čekao 40 godina!
Marin Čilić upisao 600. ATP pobjedu
Bravooo!
Marin Čilić upisao veliku pobjedu, Ivaniševićev rekord odlazi u povijest!
tv
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
KUMOVI
Kumovi: Dobio je nagradu pa joj više ne zamjera
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Ponovno ju ponižava kako bi njega otjerala od sebe
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
lifestyle
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Hit-nijansa smeđe boje kose
Daje dubinu i volumen
Halle Berry nosi boju kose koja briše godine, daje volumen i ne traži stalne odlaske frizeru
Elegantna kuća koja nas je očarala svojim uređenjem
Prekrasan prostor
Ovo je jedna od najljepših kuća koju smo vidjeli, pogledajte taj savršeni balans elegancije i ugodnosti
sve
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
tragedija u francuskoj
Dvostruki svjetski prvak poginuo u stravičnoj nesreći: Bio je jedan od najboljih na svijetu
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene