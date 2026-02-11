VIDEO Prijeti nova eskalacija? Prvi su nabavili novo moćno rusko oružje, snimka sve potvrđuje

Novi video koji je snimio uzgajivač krumpira čini se da potvrđuje kako je Alžir prva zemlja koja je od Rusije nabavila borbeni zrakoplov pete generacije Su-57 stealth.

Video prikazuje prepoznatljivu siluetu najsuvremenijeg ruskog borbenog zrakoplova na plavom nebu iznad krajolika prošaranog brežuljcima kakav odgovara sjevernom Alžiru. Video je navodno snimljen u blizini zračne baze Oum El Bouaghi, smještene u blizini grada Ain Beida. Krajolik i teren oko baze usklađeni su s onima vidljivima na snimci.

Vlada u Alžiru zainteresirala se za kupnju stealth lovca nakon posjeta zrakoplovnom sajmu MAKS 2019. u Moskvi, gdje je prvi put predstavljena izvozna varijanta Su-57E. U listopadu 2025. nakon kibernetičkog napada hakerske skupine Black Mirror procurili su dokumenti ruske državne korporacije Rostec koji su sugerirali da je Alžir doista naručio 12 Su-57 zrakoplova. Dokumenti su navodili i alžirsku narudžbu za 14 lovaca-bombardera Su-34, piše Defence News.

Cjelokupna nabava se procjenjuje na otprilike dvije milijarde dolara. To je značajna prodaja oružja za Rusiju, koja je uspjela održati važan izvor prihoda unatoč padu poslovanja uzrokovanog moskovskom invazijom na Ukrajinu. Autoritarne zemlje, osobito one u Africi i na Bliskom istoku, Kremlj je izdvojio kao pouzdane kupce, dijelom zbog svoje nepopustljivosti pred zapadnom osudom Rusije.

Suhoj SU-57 Foto: Afp

"Ovaj ugovor o naoružanju jedno je od pitanja koje Sjedinjene Države smatraju problematičnim" u odnosima s Alžirom, rekao je Robert Palladino, voditelj Ureda za bliskoistočna pitanja američkog State Departmenta, govoreći prošlog tjedna pred senatskim odborom. Rekao je da takve kupnje "mogu pokrenuti" sankcije temeljene na Washingtonovom Zakonu o suzbijanju američkih protivnika kroz sankcije.

Prisutnost vrhunskog borbenog zrakoplova u Alžiru dio je šireg programa modernizacije ratnog zrakoplovstva i mogla bi pomaknuti ravnotežu snaga u regiji u korist ruskog saveznika. Alžir i njegov zapadni susjed Maroko imaju dugogodišnji sukob koji predstavlja jedan od najznačajnijih sporova u Sjevernoj Africi.

Poremećaj u vojnoj ravnoteži na južnom krilu NATO-a mogao bi potaknuti regionalnu utrku u naoružanju ili ponovno zapaliti neprijateljstva duž granice, koja je zatvorena od 1994. godine.

U studenom 2024. marokanski ministar vanjskih poslova Nasser Bourita uputio je oštro upozorenje rekavši da Alžir traži "eskalaciju" i da postoje "znakovi koji pokazuju volju Alžira da započne rat u regiji i vojni sukob s Marokom." Alžir je optužbe nazvao "projekcijom" i odbacio ih kao neutemeljene provokacije.