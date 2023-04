Mladenka je pucala iz pištolja na svojem vjenčanju i dala se u bijeg jer je traži policija

Ragni je na svojem vjenčanju u petak pucala četiri puta iz pištolja dok je sjedila kraj svojeg supruga, a nakon što je taj video objavljen na društvenim mrežama policija je objavila da je traži.

No, Ragni se dala u bijeg i gubi joj se svaki trag.

Vjenčanje se odvilo u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh, a kako piše BBC slavljenička pucnjava tijekom vjenčanja uobičajena je u nekim sjevernim indijskim državama i često uzrokuje ozljede, pa čak i slučajne smrti.

Prema indijskom zakonu, svatko tko upotrijebi vatreno oružje “na ishitren ili nemaran način ili u slavljeničkoj vatri”, dovodeći druge u opasnost, mogao bi se suočiti s kaznom zatvora ili novčanom kaznom ili oboje.

Prema novinama Times of India, video mladenke snimio je rođak, koji ga je također objavio na društvenim mrežama.

#WATCH | Bride fires in air during wedding in UP's Hathras, flees after case filed



