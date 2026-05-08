Misteriozna otmica poduzetnika iz BiH: Već dva tjedna nema mu traga

Njemačka policija i tužiteljstvo tragaju za 51-godišnjim poduzetnikom Ismetom K., državljaninom Bosne i Hercegovine, koji je prije dva tjedna otet u berlinskoj četvrti Waidmannslust.

Prema navodima istražitelja, nepoznati muškarci prisilili su ga 23. travnja oko 11 sati da uđe u bijeli kombi, nakon čega su pobjegli u nepoznatom smjeru. Od tada mu se gubi svaki trag.

Glasnogovornik berlinskog državnog odvjetništva Michael Petzold rekao je kako istražitelji trenutačno ne mogu potvrditi je li Ismet K. živ.

"Do sada nije bilo nikakvog kontakta između otmičara i obitelji otetog muškarca niti bilo koga iz njegova kruga", izjavio je Petzold, piše Bild.

Dodao je da zbog istrage ne može govoriti o mogućim prijetnjama ili zahtjevima za otkupninom koji su možda prethodili otmici, ali je istaknuo kako se financijski motiv ne može isključiti.

Policija sada javno traži svjedoke koji bi mogli imati informacije o nestalom poduzetniku ili koji su možda vidjeli samu otmicu.

Prema informacijama istražitelja, bijeli kombi zaustavio se u blizini kućnog broja 3 u ulici Wolfacher Pfad u Waidmannslustu. Nepoznati muškarci navodno su ondje zgrabili Ismeta K. i silom ga ubacili u teretni prostor vozila.

Nakon što su vrata zaključana, vozač je velikom brzinom pobjegao u nepoznatom smjeru.

Policija i tužiteljstvo objavili su i fotografije nestalog muškarca te pozvali građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi.