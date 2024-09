Misterij u polju: Pronađena dvojica ubijenih muškaraca, policija objavila opis i tetovaže - "Visoki su, mišićavi..."

Njemačka policija pozvala je građane da joj pomognu u identifikaciji dvojice muškaraca čija su tijela pronađena zakopana u polju kukuruza na području Münstera prije više od tjedan dana.

DNK analiza zasad nije dala nikakve rezultate u nacionalnim i međunarodnim bazama podataka. Nije utvrđeno niti kako su umrli, tko ih je ubio, no sumnja se da su možda otrovani, piše Bild.

U policiji kažu kako su muškarci imali upečatljiv izgled, a obojica su imala između 25 i 35 godina. Jedan je imao oko dva metra, 100 kilograma i bio je mišićave građe.

Drugi muškarac bio je visok 190 cm, težak oko 90 kilograma i također je bio mišićav. On je imao i tetovaže. Prema priopćenju policije, muškarac je na trbuhu imao tetovirane riječi "Good Fella", što bi moglo ukazivati na povezanost s mafijom i niz brojeva "1312", što je kod za kraticu "ACAB". To znači "All cops are bastards", odnosno "Svi policajci su gadovi".

Muškarac je također imao tetovažu pravoslavnog križa na leđima i žensku glavu, a policija je objavila fotografiju potonje tetovaže.

Tetovaža mrtvog muškarca (Foto: Policija Münster)

Tijela dvojice muškaraca pronađena su 8. rujna kada je šetačev pas prvo iskopao čizmu na rubu polja kukuruza.

No policija sada istražuje i krvavi pramen kose koji se iznenada pojavio na mjestu na kojem su pronađeni mrtvi muškarci, ali je uočen tek dva dana nakon pronalaska tijela.

