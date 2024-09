VIDEO Ukrajinci napali rusku regiju, zasuli ih dronovima, snimke su jezovite

Napadi ukrajinskim bespilotnim letjelicama izazvali su požar i prisilili na djelomičnu evakuaciju stanovnika u ruskoj regiji Tver, a dužnosnici su u srijedu rekli da je Kijev tijekom noći gađao nekoliko zapadnih regija Rusije.

Olupina uništenog ukrajinskog drona izazvala je požar u gradu Toropetsu u zapadnom dijelu Tverske oblasti, rekao je Igor Rudenija, guverner regije koja se nalazi sjeverozapadno od Moskve u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Vatrogasci su pokušavali obuzdati vatru, rekao je Rudenija, ali nije rekao što gori. Ruske jedinice protuzračne obrane još uvijek pokušavaju odbiti "masivni napad dronova" iznad grada, dodao je.

Prema izvješću državne novinske agencije RIA iz 2018., Rusija je gradila arsenal za skladištenje projektila, streljiva i eksploziva u Toropetsu, gradu starom tisuću godina u kojemu živi nešto više od 11.000 stanovnika.

Epic detonations at a Russian munitions depot in the Tver region following yet another Ukrainian drone attack. Russian authorities have announced “partial evacuation” of the city of Toropets. The depot can have up to around 30,000 tons of munitions in store. pic.twitter.com/z2fC3A2Q10

Sedam ukrajinskih bespilotnih letjelica također je uništeno iznad zapadne regije Smolensk, rekao je na Telegramu Vasilij Anohin, guverner regije koja graniči s Bjelorusijom.

Još 14 bespilotnih letjelica oboreno je iznad regije Brjansk koja graniči s Ukrajinom, a nekoliko ih je uništeno iznad regija Oriol i Tula, rekli su guverneri tih regija.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.

Kijev je ranije rekao da njegovi udari na Rusiju ciljaju vojnu, energetsku i prometnu infrastrukturu ključnu za ratne napore Moskve.

Ruski dužnosnici rijetko otkrivaju puni razmjer štete nanesene ukrajinskim napadima.

Ukraine's drone attack caused intense explosions and a large fire following a hit to a military warehouse in the Tver district of Russia.



Many residents were forced to evacuate their homes. At the same time, also tonight, an air strike by Russia in Kiev and other cities in… pic.twitter.com/wLTLuxI7N0