Premijer Srbije u ostavci optužio studente za separatizam Vojvodine i sotonističke simbole

Srpski premijer u ostavci Miloš Vučević dao je intervju televiziji Pink u kojem je ponajviše komentirao i aktualne prosvjede u Srbiji.

"Zašto prosvjed radi prosvjeda, vi ste imali na desetine prosvjeda radi prosvjeda. Evo sada prosvjedujemo zbog toga. Tko su vođe ne znamo? Nitko ne pominje nadstrešnice i žrtve. Plešu kolo, sviraju trube... Oni su veče prije toga položili vijence, svijeće, to je lijepo, ali sve poslije toga nikako veze nema sa nadstrešnicom. Nikakve veze nema sa nadstrešnicom. Čak mislim da oni više i ne spominju to. Osim tog sotonističkog nekog znaka, krvavih šaka i čega već. Nema veze sa nadstrešnicom, ovo je čista politika", žali se Miloš Vučević u intervjuu.

Demantirao je priče o tome da članovi SNS-a biježe iz Srbije, kao i da se spremaju tenkovi da izađu na ulice kako bi se obračunali s prosvjedima. Optužio je prosvjednike da su svojom blokadom jedne prometnice uzrokovali stradanje motociklista koji je naletio na čeličnu sajlu razapetu između traktora koji su blokirali promet.

No ono što Vučevića najviše brine je to što mu se čini da su ovi prosvjedi idealna prilika da se na stol iznesu ideje o separatizmu Vojvodine.

"Oni to ne stavljaju kao, da kažem, prvu točku te njihove platforme, ali vrlo lukavo i vrlo opasno, to smotaju u oblatnu sveukupnih zahtjeva ili svega onoga što oni očekuju od promjena u Srbiji, pa za njih promjene u Srbiji su i dezintegracija Srbije, odnosno pravljenje neke federalne Srbije. To je korak ka odcjepljenju Vojvodine, sljedeće bi bilo da ta Republika nije zadovoljna svojim statusom, da misli da treba da se drugačije urede stvari, sve ono što smo vidjeli oko Crne Gore, mislim, scenariij je manje više isti, ja sam o tome pričao", upozorio je Miloš Vučević.

Odlazeći premijer dodao je da su oni u SNS-u trenutno bliži sastavljanju nove vlade, nego izlasku na izbore, no da će sve biti jasnije kroz deset dana.