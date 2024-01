Dodik ne odustaje od prijetnji odcijepljenjem: ''Republika Srpska je mentalno integrirana sa Srbijom''

''Mi ne želimo ostati ovdje”, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u razgovoru za francusku agenciju objavljenom na 'Dan Republike Srpske”, proslavu koju središnje vlasti BiH i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) smatraju neustavnom.

Dodik u razgovoru ističe kako je više od 80 ovlasti RS-a prebačeno na središnju vlast u Sarajevu i oni ih žele natrag.

France Presse piše kako se Dodik u posljednje vrijeme bavi pitanjem državne imovine poput nekretnina i šuma koje po njemu pripadaju entitetima te su pitanje ''života i smrti''. Bosanskohercegovački tvrde, pak, da je njihov vlasnik država, piše francuska agencija.

To pitanje nije još nije zakonski riješeno, a visoki predstavnik međunarodne zajednice, s ovlastima donošenja ili ukidanja zakona, mogao bi biti taj koji će presuditi.

''Ako se to dogodi, idemo u Narodnu skupštinu RS-a i donijet ćemo odluku o neovisnosti”, upozorava Dodik.

''Povući ćemo Srbe iz vojske, policije, zajedničkih institucija. Preporučujem im da ne ulaze u tu priču”, zaprijetio je.

Pročitajte i ovo Nezadovoljni mjerama Vlade Veliki prosvjed poljoprivrednika u Njemačkoj: Traktorima blokiraju prometnice, Vlada ne popušta

Dodik tvrdi kako je cilj zapada obesmisliti Republiku Srpsku i stvoriti centraliziranu Bosnu i Hercegovinu.

''Naš karakter ne dopušta da se to dogodi. Zato danas s ponosom slavimo 9. siječnja”, rekao je.

France Presse piše kako Dodik prijeti neovisnošću RS-a od stupanja na vlasti 2006. godine. On je siguran da to žele i tamošnji stanovnici, ali sjećanja na rat sprječavaju da se na to odvaže.

''No u potpunosti sam siguran da ljudi shvaćaju što se događa”, kazao je Dodik.

''Kad bi se u odlučujućem trenutku ponudila platforma neovisnosti, narod bi je podržao”, dodao je.

Predsjednik RS-a rekao je da je stanovništvo tog entiteta ''mentalno integrirano” sa Srbijom.

''Da, sada smo dio Bosne, no zato što nam je to obaveza. To nije nešto što želimo”, rekao je čelnik entiteta s 1,2 milijuna stanovnika.

Dajtonski sporazum bio je pogrešan u ideji da se okupe zaraćene strane kako bi se sačuvala ''imaginarna” Bosna i Hercegovina, iako je to bio ''izvrstan povijesni trenutak” za razgraničenje naroda i stvaranje ''trajnog mira na Balkanu”, dodao je.

Pročitajte i ovo eko hrana u školama Tomašević o nabavci rabljenih autobusa i planovima za metropolu: "Radi se o povijesnom projektu, to ne postoji nigdje u Hrvatskoj"

Prijetnje odcjepljenjem, retorika protiv središnje države i bliskost s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom učinili su Dodika nepoželjnim u zapadnim prijestolnicama.

Predsjednik RS-a je pod američkim i britanskim sankcijama, ne se libi redovito vrijeđati američkog veleposlanika te iskazuje ''ponos” što se redovito viđa s ''velikim liderom” Putinom, rekao je za agenciju France Presse.