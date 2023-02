Predsjednik Milanović trenutno je u službenom posjetu Egiptu. S preddsjednikom El-Sissijem razgovarao je o turizmu, investicijama i vojnoj industriji.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, sa suprugom prof. sc. dr. Sanjom Musić Milanović, na poziv egipatskog predsjednika Abdela Fattaha El-Sissija, boravi u službenom posjetu Arapskoj Republici Egiptu. Nakon svečanog dočeka upriličenog ispred Predsjedničke palače Al-Ittihadiya Palace u Kairu, dvojica predsjednika održali su tête-à-tête susret te bilateralni sastanak izaslanstava Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipta.



U izjavi nakon sastanka predsjednik Milanović istaknuo je turizam, vojnu industriju i ulaganja u Hrvatsku kao moguća područja suradnje između Hrvatske i Egipta.

"Turizam je područje u kojem je Hrvatska, stjecajem okolnosti, prirodnih prednosti, ali i puno rada, energije i kapitala, došla na jednu zavidnu svjetsku razinu, tako da se možemo sasvim objektivno smatrati turističkim gigantima. Tu imamo iskustava koja smo spremni i koja su naši stručnjaci vrlo radi podijeliti s drugima. Da se vidi koji su pravci razvoja, kako da država od nečega dobro zarađuje, da ljudi imaju dobre i kvalitetne poslove, a da se opet ne zagušimo u rijeci turista i svega onoga što ide s velikim brojem ljudi koji se nađu u jednom kratkom vremenu na jednom ograničenom prostoru. To su važne stvari i za kvalitetu život i za očuvanje okoliša", rekao je predsjednik Milanović.

Nadalje, hrvatski Predsjednik govorio je i o obrambenoj industriji te naveo kako Hrvatska ima određena znanja i proizvode koji su rezultat hrvatske pameti i koji su konkurentni na svjetskom tržištu. "Tu smo vrlo brzo našli zajednički jezik i učiniti ću sve sa svoje strane da se ta suradnja produbi, a tamo gdje nije počela, da počne", rekao je.



Predsjednik Milanović u izjavio je spomenuo i geografski položaj Hrvatske, za koju je kazao da je članica Europske unije i NATO-a, ali i doslovno i pravno i figurativno otvorena južna luka Europske unije. "Jedna od većih luka. Tu mislim na Rijeku prije svega i na Ploče - za ulazak roba, proizvoda i investicija na područje Europske unije. To je položaj u kojem se Hrvatska nalazi i koji mora koristiti više, na svoje dobro i na dobrobit onih koji žele ulagati. Egipat je više nego dobro došao“, istaknuo je predsjednik Milanović.

"Egipatski izazovi su veliki, ovo je ogromna zemlja koja se prije više od 10 godina suočavala s nečim, što smo mi naivno, razdragano i veselo u Europi, u početku, nazivali 'Arapskim proljećem'. To s proljećem nije imalo nikakve veze osim možda što se dogodilo kalendarski tokom proljeća, ali je koštalo života i imovine i propuštenih šansi nekoliko država na Bliskom istoku, koje su skoro uništene tom stihijom. Egipat se tome uspio oduprijeti. Stabilna, ovako velika država je važna za Mediteran pa i za svijet, rekao bih. Nisam tu da dijelim ocjene nego da pokušam otvoriti vrata za suradnju i bolje razumijevanje na obostranu korist, financijsku korist", zaključio je predsjednik Milanović te predsjednika Arapske Republike Egipta Abdela Fattaha El-Sissija pozvao da službeno posjeti Hrvatsku.



Egipatski predsjednik El-Sissi na početku svoje izjave čestitao je Republici Hrvatskoj na ulasku u Schengen i u euro-zonu ocijenivši to vrhuncem njezina uspjeha u smislu integracija u institucije Europske unije.



Nadalje, izrazio je zahvalnost Hrvatskoj i njezinim političkim stavovima u, kako je kazao ključnim pitanjima za Egipat.

"Tijekom našeg razgovora naglasili smo važnost zalaganja za promicanje gospodarske suradnje i povećanje trgovinske razmijene između dvije zemlje, koji se trenutno ne uklapaju u razinu političkih odnosa dviju strana. Osobito nakon što je Hrvatska postala jedna od važnijih vrata, južnih vrata Europske unije, što može pridonijeti povećanju trgovinske razmijene i energetske sigurnosti na području južne i srednje Europe", izjavio je egipatski Predsjednik.



Egipatski predsjednik El-Sissi kazao je kako je s predsjednikom Milanovićem razgovarao o napretku Egipta na području proizvodnje energije, što uključuje pronalazak plina u istočnom Sredozemlju te unaprjeđenje sektora obnovljivih izvora energije poput solarnih elektrana u Benbanu.



"Razgovarali smo o suradnji dviju zemalja na području energetike te poticaju hrvatskih tvrtki da djeluju i ulažu u Egipat na tom polju. Hrvatska strana je pozvana na ulaganje u našu industriju jer to će im biti karta za ulazak na arapsko tržište", kazao je između ostalog predsjednik Arapske Republike Egipta Abdel Fattah El-Sisi.