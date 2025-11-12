Menadžer (51) mamio djevojčice na Snapchatu i silovao ih: Snimke zlostavljanja je prodavao

Visokopozicionirani menadžer Nacionalne zdravstvene službe (NHS) Velike Britanije, kojeg je sudac opisao kao "podmuklog, lukavog i manipulativnog", osuđen je na 28 godina zatvora zbog silovanja i seksualnog napada na maloljetnice koje je upoznavao na Snapchatu.

Paul Lipscombe (51) iz Rothleyja u Leicestershireu priznao je 34 kaznena djela protiv šest djevojčica – u dobi između 12 i 15 godina – između rujna 2023. i travnja 2024. nakon što ih je vabio putem društvenih mreža.

Za sve se saznalo kada je 15-godišnja djevojčica, čiji je nestanak prijavljen, rekla policajcima da je silovana. Lipscombe je prvo uhićen zbog sumnje na otmicu nestale djevojčice kada su policajci zaustavili njegov automobil u travnju 2024. godine.

Djevojčica je nestala iz svog doma kasno navečer, a Lipscombe ju je pokupio i odveo u hotel.

"Optuživao je druge ljude za teške zločine samo kako bi prikrio vlastite zločine", rekla je tužiteljica Frida Hussain.

Naknadnim pretragama hotela, njegova automobila i doma otkriveni su dokazi, uključujući plišane igračke, pojase za vezivanje, votku, njegov telefon i još jedan mobitel.

Izričući presudu u utorak, sudac je rekao Lipscombeu da je "inteligentan, samouvjeren, snalažljiv i dobro organiziran" te da su žrtve bile "zaista ranjive", piše Sky News.

"Seksualno zlostavljanje mladih djevojaka bila vam je životna opsesija", rekao je sudac.

Prodavao snimke zlostavljanja

Lipscombe bi djevojkama, kada bi se predstavljao, rekao da je u kasnim dvadesetima ili ranim tridesetima. Pet od šest djevojaka sastalo se s njim i bile su silovane ili seksualno napadnute.

Na njegovim uređajima i mrežnim računima za pohranu otkriven je znatan broj slika djece. Također je postavio web-stranicu na kojoj su ljudi mogli kupiti ilegalne videozapise zlostavljanja djece stvorene pomoću umjetne inteligencije.

Lipscombe je koristio nekoliko Snapchat računa, uključujući dva lažna imena, Dom Woodmore i George.

U veljači se Paul Lipscombe izjasnio krivim za 34 kaznena djela, uključujući dvije točke optužnice za silovanje djeteta mlađeg od 13 godina; 21 točku optužnice za seksualnu aktivnost s djetetom; tri točke optužnice za seksualni napad na dijete mlađe od 13 godina te navođenje ili poticanje djeteta na seksualnu aktivnost.

Također je priznao šest točaka optužnice za izradu i distribuciju seksualno eksplicitnih fotografija djece.

Lipscombe je u utorak osuđen na 28 godina i jedan mjesec zatvora te na uvjetnu kaznu tri godine nakon puštanja na slobodu. Doživotno je upisan u registar seksualnih prijestupnika.

Lipscombe je oženjen, a radio je u Sveučilišnim bolnicama Coventry i Warwickshire.