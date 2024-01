VIDEO Strašna nesreća u turističkom odredištu: Sudarili se autobus i kamion, u buktinji izgorjelo 19 ljudi

U izravnom sudaru između autobusa i teretnog kamiona u utorak je poginulo 19, a 22 ozlijeđeno u saveznoj državi na sjeverozapadu Meksika, objavile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u području Elota, popularnom turističkom odredištu za kanadske i američke državljane, a oba vozila su se potpuno zapalila.

Pročitajte i ovo Život mu se okrenuo Dao otkaz i zaposlio se na Antarktici: "Radim i na -76 stupnjeva, zarađujem 75.000 eura, a sve je divno dok ne otvorite vrata"

"Izbrojali smo 19 tijela. Identifikacija će nam oduzeti malo vremena, s obzirom da su pougljenjena", izjavila je Sara Quiñónez, državna tužiteljica države Sinaloa.

pic.twitter.com/7LnkUj80tl #BREAKING

Bus crash in northwest Mexico leaves 19 dead & 22 injured. #Sinaloa #Mexico



On Tuesday morning, a passenger bus collided with a trailer on the #Mazatlán-Culiacán-Maxipista highway in the Mexican state of Sinaloa, resulting in the deaths of at…