Dmitrij Medvedev odgovorio je ukrajinskoj peticiji da se Rusije preimenuje u Moksviju i poručio da će u tom slučaju Rusija učiniti isto za Ukrajinu.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ponovo je usporedio Ukrajinu s nacističkom Njemačkom kada je u subotu sugerirao da se Ukrajini promijeni ime u Schweinisch Bandera-Reich odnosno Svinjski Bandera-Reich kao odgovor peticiji Ukrajine da se cijela Ruska Federacija preimenuje u Moskoviju.

Ukrajinski predsjednik, Volodimir Zelenski je u petak odgovorio na peticiju nakon što je prikupila 25.000 potpisa potrebnih da bi ukrajinska vlada odgovorila. U peticiji se optužuje Rusiju za krađu identiteta svih Rusa diljem istočne Europe. Zelenski poziva Ukrajince da vrate svoju povijest i identitet, prenosi Jerusalem Post.

"Glavni nacist u Kijevu (misleći na Zelenskog) naredio je da se službeno razmisli o imenovanju Rusije u Moskoviju. Koji bi bio naš odgovor? I mi bi preimenovali Ukrajinu, ali ne u Ukroland, definitivno ne u Malorusiju. Samo Schewinisch Bandera-Reich", poručio je na svojem Twitter profilu Medvedev.

The head Nazi in Kiev has ordered to consider officially renaming Russia to Moscoviya. What would our response be? Renaming Ukraine as well, but not to Ukroland, and definitely not to Malorossiya. Just Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!